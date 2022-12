Expropiaciones: 'Es insólito que el juez recusado resuelva su propia situación'

Después de una última audiencia muy intensa, este miércoles pasado, en la que el tribunal rechazó el planteo de recusación contra el juez Martín Heredia Zaldo, por su relación de amistad con el fiscal Daniel Galvani, que fue testigo de casamiento de la boda del Heredia Zaldo. El tribunal rechazó la recusación y suspendieron el juicio hasta nuevo aviso, hasta poder resolver todos los planteos que realizaron los 13 defensores de los implicados.

En la mañana de este jueves, el abogado Cayetano Dara, quien defiende a Horacio Alday, uno de los implicados en esa Megacausa Expropiaciones, en Banda Ancha comentó que esta mañana cuando retiró la sentencia dio cuenta que la misma estaba firmada por el recusado, 'es algo insólito que el mismo juez recusado se resuelva su recusación, quien debe resolver es un tribunal neutral, cosa que acá no lo han hecho', expresó Dara.

Seguidamente, el abogado manifestó que existió un atropello a las normas procesales , que logró que todos los 13 abogados incluidos los defensores oficiales se manifiesten en contra del tribunal, 'les dije que si iban a seguir pasando por encima de las normas no tenía sentido que siguiéramos el juicio, directamente nos vamos, sacan sentencia y después nos vemos en la Corte Nacional para saber el resultado', indicó.

Con la sentencia en su poder, Cayetano Dara se pondrá a trabajar para plantear la nulidad, tiene 3 días, hasta el lunes 28, 'no va a quedar así, no puede ser, por lo menos hubiesen tenido la delicadeza de no hacerlo firmar al Dr. Heredia Zaldo, lo hubiesen firmado los otros 2', afirmó.