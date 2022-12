Una de las referentes del fútbol sanjuanino opinó sobre el presente de la Selección

Mónica Vela es una de las referentes del fútbol femenino sanjuanino y en su visita a La Pelota Afuera brindó su opinión sobre el presente de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022. La ex futbolista y dirigente aseguró que la Scaloneta tiene jugadores que pueden dar vuelta la situación, tiene con que ganar los dos partidos que le quedan en la zona de grupo.

Hablando estrictamente del partido que la Albiceleste perdió contra Arabia Saudita, Vela señaló a Lionel Scaloni como principal responsable de la derrota, por haber planteado mal el partido. ‘Creo que Argentina pudo haber dado mucho más. Aunque Arabia jugó muy bien ese partido’, precisó.

Luego la ex futbolista se refirió a parte de su camino, de su lucha dentro del mundo del fútbol para que exista un campeonato femenino competitivo. Si bien ahora hay dos divisiones, A y B, las cuales van creciendo, antes de su lucha poco y nada se había logrado.

Vela expresó: ‘Siempre hemos tenidos ese tipo de problema cuando hemos querido entrar a un lugar que está a ocupado por chicos. Yo siempre hice oídos sordos a eso. Mientras que uno crea que lo que está haciendo está bien., lo demás no te puede hacer bajar los brazos, los que te critican no te pueden afectar’.

Luego contó varias anécdotas que denotan lo que fue su lucha para conseguir que el fútbol femenino sea tenido en cuenta. ‘Cuando era jugadora los periodistas me preguntaban si me dolía si la pelota me pegaba en los pechos. Yo no entendía la pregunta. Esas preguntas me molestaban porque lo que yo quería es que me preguntaran como estábamos avanzando. Bajar la pelota lo podés hacer seas hombre o mujer’, comentó.

La mujer que a los ocho meses patío por primera vez una pelota, señaló que la falta de potreros en el país le está haciendo mal al fútbol argentino. ‘Antes, cuando era niña salía a la calle a jugar a la pelota, en cambio hoy si no tenes una escuelita los niños no juegan en la calle. Eso perjudica a nuestras inferiores, porque el potrero le ha dado muchos jugadores a este país’, aseguró.

Mónica contó que en su casa nunca le avisó a su familia que empezaría a jugar al fútbol, sino que simplemente cuando decidió hacerlo empezó. Primero jugó al básquet, después al vóley, pero al descubrir que el fútbol femenino en la provincia era casi nulo se quedó ahí porque se dio cuenta de que faltaba mucho para pelear, para avanzar. Tenía 25 años en ese entonces.

‘Gracias a Dios siempre tuve un apoyo familiar. No el que me hubiese gustado, porque yo quería que fueran a la cancha, pero nunca me dijeron algo en contra’, confesó Mónica.

‘Antes había muchas chicas que fundaban clubes, pero no prosperaban. A nosotras nos benefició el poder y así pudimos poner a Palermo a donde está ahora. Nosotros elegimos el deporte más difícil por todo el machismo’, expresó la ex futbolista y referente.

Por último, Vela contó que en innumerables veces se acercó a la Liga Sanjuanina de Fútbol con distintos proyectos para hacer crecer el fútbol femenino. En todas esas veces poca importancia le dieron, hasta que llegó el 2017 donde la llamaron desde la liga y la Secretaria de Deportes para tener en cuenta el proyecto que después plasmó con la creación de la categoría A y B que cada día crece más.

‘En la Liga Sanjuanina entré con las personas indicadas, fue el mejor momento para entrar. Me dieron libertad total y respaldo para ver que hacía, pasó porque el presidente me dijo que no entendía nada y agarré porque me sentía capaz y creo que hice algo muy bueno, porque no ocasionamos ni problemas, ni deudas. Dejamos 32 equipos jugando’, cerró.