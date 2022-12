Cartoneros en jaque por clausuras masivas de chacaritas

La ejecución de la nueva ley 2437-j que pena la tenencia, comercialización y transporte de materiales no ferrosos, pone en jaque a un sector postergado de la economía social que se dedica a al reciclaje de cartón en la provincia. En las últimas semanas se han sucedido llamamientos en chacharitas en distintos puntos de la provincia.

Hoy puntualmente se dio el caso de una clausura y detención del propietario de una recuperadora, en el departamento de Rawson, en el Barrio los Médanos, donde, de acuerdo con la versión policial se llevaron 15 kilogramos de cableado de cobre.

Canal 13 tomó contacto con uno de los referentes del Movimiento de Trabajadores Excluidos, Pablo Dojorti quien dijo que esta es la tercera ocasión en la que han allanamientos en el lugar y nunca encontraron nada que haya sido robado. “Le han llevado 6 kilos de cobre pero de motores de lavarropas”, dijo el entrevistado.

De acuerdo con Dojorti, se trata de un hombre que les compra el material de reciclaje a los recicladores ya que os otros lugares, donde se encontraron cantidades significativas de cable de cobre como, se encuentran clausurados o con limitaciones para la compra-venta de cartón o chatarra.

En el rubro existen dos grandes chacaritas a las que acuden los trabajadores de la cooperativa para vender lo que recuperan de las calles en la zona de Rawson, “Don Mariano" y “Fernandez”, El primero fue allanado porque en su depósito encontraron cerca de 280 metros de cable de media tensión robados en el departamento San Martin. En el segundo hay una restricción municipal para hacer fila en la puerta del lugar a donde habitualmente llegaban las carretelas o gente tirando un carro.

“Es gente que vive de la chacarita, es una decisión del municipio de Rawson de que los carreteros no puedan laburar más. Acá esta Fernández en calle Vidart donde los compañeros vendían todo lo que se recuperaba en la calle, sobre tordo la chatarra y el cartón”, expresó el entrevistado y agregó, “hoy no recibe a nadie que no valla en vehiculo”.

En este sentido expresó su solidaridad con el hombre detenido este viernes de apellido Rivero, “este compa, mas allá de la situación real de que tenía un montón de mugre en la puerta de la casa”, reconoció, “es el que le salva a los cartoneros la diaria cuando Fernández ni Don Mariano están comprando. El a su vez le revende a los grandes, es el que le soluciona la cotidiana a los compañeros, que hoy están cagados de hambre”.

Consideró que es una decisión política del gobierno y del municipio de Rawson que los “los cartoneros desaparezcan, el tema tampoco dan una solución para esto”. Dijo que muchas personas viven del cartoneo sobre todo en la zona de La Bebida, Santa Lucía y en Chimbas, estos últimos dos departamentos con recientes intervenciones policiales en establecimientos de compra venta de material para reciclar.

También puso el foco en la disponibilidad del recurso en la calle, actualmente los grandes supermercados venden directamente a las grandes recuperadoras como Don Mariano y Fernández, o también lo entregan directamente al centro ambiental Anchipurac. "Hay otra realidad, hoy todos los municipios están enviando los residuos sólidos urbanos a Anchipurac, nadie sabe cuánto entra y cuanto sale y en un negocio gigantesco para la provincia”, aseguró.

Otro de los aspectos en los que puntualizó es en la falta de un lugar físico que les permita a los cartoneros acopiar el material, pese a que en Rawson existe con complejo cooperativo en el Ex Camping Foecyt, donde solo está funcionando una organización. “El Intendente Rubén García nos dijo que sí, que iba a buscar la financiación para la construcción del galpón, mientras tanto nos ofreció que buscáramos un galpón y el municipio nos financiaba el alquiler”, dijo y agregó, “hicimos ese planteo al municipio y nos dijo que nunca nos había dado el ok para la construcción del galpón”.

Actualmente le almacenamiento se hace en la casa de los cooperativistas, donde solo han podido juntar 6 mil kilos de cartón y para hacer una venta significativa tienen que juntar unos 40 mil kilos. Esto tampoco les permite enfardar para mejorar el precio, que pararía de $28 a $40 el Kg, ya que no cuentan ni con la maquina ni con el lugar para trabajarla.