Con una maratón, sanjuaninas piden eliminar la violencia contra la mujer

Cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la violencia contra las Mujeres. Y en este día cientos de mujeres sanjuaninas se concentraron en la Plaza Gertrudis Funes para realizar una Maratón que tendrá como punto de llegada el Palacio de Tribunales. El objetivo de esta Maratón es poder visibilizar esta lucha y erradicarla. Noelia Jofré organizadora, destacó, 'hoy queremos estar presentes, basta de violencia, no más femicidios y una justicia justa'.

Las sanjuaninas entienden que todavía la Justicia tiene deudas con muchas mujeres, por causas que aún no están resueltas y por penas no muy concretas para todas ellas. El cambio de sistema, el ingreso de Flagrancia con la Violencia Intrafamiliar, la creación de CAVIG, el nuevo Sistema Acusatorio, para Jofré personalmente no mejoró en nada la asistencia de Justicia para las mujeres. 'En lo personal pienso que no, porque hay compañeras que han llegado hasta CAVIG y no han tenido una respuesta favorable', comentó.

La masiva maratón saldrá de calle San Luis y Jujuy, llegará hasta Avenida Rioja, de ahí Ignacio de la Roza, otra vez Jujuy para volver hasta calle Rivadavia y llegar a Tribunales.

Según datos de la Asamblea General de las Naciones Unidas 1 de cada 3 mujeres se ve afectada por algún tipo de violencia de género y cada 11 minutos una mujer o niña muere asesinada por un familiar.

