Inscripciones a Nivel Inicial: que día empiezan y quienes tienen prioridad

La Dirección de Educación de Nivel Inicial informó este viernes que la inscripción para el Ciclo Lectivo 2023 establecida en el Calendario Escolar para Sala de Jardín de Infante de 3 , 4 y 5 años se realizará del 12 al 14 de diciembre. La directora de Nivel Inicial, Laura Castro, en Banda Ancha comunicó que este procedimiento de inscripción, el primer día corresponderá a los hermanitos que van al jardín de infante. El segundo día para los hermanos del nivel primario y el tercero queda abierto para todos los interesados y aspirantes a inscribir a los pequeños en las instituciones educativas que decida cada familia.

Con respecto a las vacantes en las salas de 4 y de 5 años, Castro aclaró que son obligatorias. San Juan tiene el 100% de cobertura a estas 2 secciones, pero a veces lo complejo es que muchas familias desean inscribir a sus hijos en las escuelas céntricas y ahí es donde no se puede dar respuesta porque hay un número, donde tiene que haber una 'x' cantidad de estudiantes por sala. Porque es lo conveniente teniendo en cuenta la edad de cada franja etaria.

'En esas instituciones no se puede dar respuesta porque hay mucha demanda y a veces solamente con los hermanos de los estudiantes que ya asisten al jardín o al nivel primario ya se cubren esas vacantes', resaltó Castro. Pero agregó que eso no quiere decir que a los alrededores o en escuelas cercanas no haya lugar.

Una vez finalizado el periodo de inscripción, después del 14 de diciembre, el Ministerio de Educación trabaja en el relevamiento de todas las instituciones educativas de la provincia, los directivos informan cuales son las escuelas que tienen vacantes y en que sección y de ahí organizan un operativo en una escuela para citar a los papás que no consiguieron vacante, poder darles opciones cercanas a su domicilio y darles una respuesta.

Requisitos inscripción en diciembre: