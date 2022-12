Aseguran que por un malentendido, un turista colombiano terminó detenido

En horas de la tarde del pasado sábado 26 de noviembre un joven colombiano fue golpeado por transeúntes y detenido por efectivos policiales. El motivo fue que una persona lo acusó de haber intentado robar su moto en Rivadavia. Sin embargo, la novia del aprehendido habló con Diario 13 y asegura que se trató de un malentendido ya que su novio no es un ladrón.

María Camila Lopera es la actual pareja de Juan Orozco, el turista de 26 años que terminó detenido en una comisaría sanjuanina. Ella contó que todo ocurrió cuando su enamorado había salido a andar en una bicicleta prestada. En ese contexto se desorientó y debido a las altas temperaturas que registraba San Juan, no encontraba gente en la calle para pedir indicaciones. Recién en Av. Punta de Rieles y Mariano Moreno se cruzó con un hombre en moto.

'Él no lleva mucho tiempo en San Juan, no se ubica por nombre porque en Colombia nos ubicamos por número. Él se desubica y por el calor no ve a nadie en la calle, lo único que aprecia es una moto. Él trató de alcanzar la moto y se le acercó. Ahí le empezó a hablar para ver si le podía ayudar a encontrar la Av. Libertador porque él vive por ahí. El muchacho al ver que Juan le hablaba fuerte y con otro dialecto, se asustó y directamente le tiró a pegar. Ahí casi se desmayó y cayó al suelo porque lo golpeó en la cara', expresó.

Juan visitando lugares turísticos

Luego de golpear a Juan, este hombre comenzó a pedir ayuda a los gritos por lo que varios vecinos aparecieron y también empezaron a pegarle a Orozco. La situación se calmó un poco cuando llegaron efectivos policiales, los cuáles terminaron llevándose detenido al turista creyendo en la versión del motorista.

'Juan entró en una comisaría y después lo trasladaron a Flagrancia. Ahorita esta dentro, le hacen el proceso a las 11 de la mañana. El lleva menos de un mes, él estaba trabajando, él no llevaba arma blanca, no le encontraron drogas ni alcohol. Aparte iba en una cicla que tiene papeles y es propiedad de un amigo de él que si declaró porque esta a nombre de sus familiares', explicó.

Luego de todo este malentendido María Camila espera que las autoridades de Flagrancia comprendan la situación y dejen en libertad a su novio. Sumado a que según su testimonio Orozco es inocente, ambos tienen los pasajes para volver a Colombia dentro de pocos días. Cabe destacar que ella se encuentra en San Juan porque se ganó una beca en la UNSJ.

'Juan vino de visita porque yo soy estudiante de intercambio en la UNSJ, me gané una beca y la universidad me costea el alojamiento y comida. Estoy estudiante Ingeniería Civil. Esta semana ya me dispongo a irme a Colombia porque el vuelo para entrar fue el 3 de agosto y para volver es el 1 de diciembre, él vino a visitarme a mi', sentenció.