Claudio Bonomo: 'Hoy la gente de Rawson siente vergüenza'

Las elecciones del año 2023 están cada vez más cerca, el calendario electoral está orientado para que los sanjuaninos asistan a votar muy probablemente la segunda semana de mayo. Es por esto, que en cada partido y departamento comenzaron con sus campañas y candidaturas. Este lunes visitó Banda Ancha el candidato bloquista a intendente de Rawson, Claudio Bonomo.

Metiéndose en la interna que atraviesa en estos tiempo el departamento de Rawson, con el tema de la interpelación a Rubén García, resaltó que no debe ser nada fácil para el intendente gobernar en las condiciones en las que está ahora con el sector que debería ser el que lo cuide, que lo respalde, 'debe ser muy difícil estar en ese lugar ahora, todo en contra y hoy la gente de Rawson siente vergüenza', expresó.

Bonomo sostiene que la gente está enojada con quienes toman decisiones en Rawson desde hace muchos años. Ni el intendente, ni los funcionarios van a a las villas, barrios, a preguntar que les pasa, que necesita esa gente. No es el caso de otros departamentos donde esa situación se ve a lo lejos, 'los chimberos están orgullosos de ser chimberos, la gente de Rawson no se si está tan orgullosa, al vecino le da un poco de vergüenza decir que es de Rawson', señaló.

En cuanto a su candidatura, el conocido periodista deportivo contó que surgió luego de la pregunta ¿Por qué no?, comentó que quienes siguen su carrera política saben que es bastante pasionario a la hora de hablar y de criticar, 'hay un momento en el cual la crítica se convierte como idea de queja y hay que meterse, sin mayores acciones que la laboral, con demasiado tiempo y ganas de hacer cosas, tomé la determinación, me gustó el contexto en el se va a dar la situación (la elección más complicada por como se va a dar este nuevo sistema de participación democrática) y el porqué no se convirtió en un vamos a jugar, estamos en carrera', relató.

A partir de este martes y todos los que vienen en el Comité Departamental, calles Santa Rosa y Devoto se reunirán parte del equipo, todos aquellos que quieran escuchar y llevar alguna propuesta serán bienvenidos.