El dolor irreparable provocado por un conductor ebrio

Un caso que conmovió no solo a Rawson, sino a la provincia. Alberto Ahumada, quien fue atropellado por un conductor ebrio cuando caminaba junto a su moto pinchada al costado de la ruta. Su caso que tiene al conductor del auto entre rejas, provocó mucho disgusto con este hombre que dio positivo de alcohol en sangre.

Este lunes, su hermana Analía Ahumada pasó por Banda Ancha y contó que Sergio Benegas, el conductor que se cobró la vida de su hermano, nunca le pidió perdón a la familia. ‘Era lo que yo esperaba de él. En el juicio dijo que no tenía la culpa porque mi hermano no llevaba chaleco refractario, pero si llevaba campera reflectaría’, expresó compungida la mujer.

La hermana de la víctima contó que el hombre de 48 años caminaba junto con Griselda por el costado de la ruta porque se les había pinchado la moto. Alberto cruzó de carril puesto que ya estaban a metros de la gomería, y cuando lo iba a hacer la mujer vio el auto y le gritó para avisarle, pero ya era tarde. Benegas con 2.65 de alcohol en sangre se lo llevó puesto en su auto y lo mató.

‘Fue muy difícil para toda la familia’, confesó Analía notablemente conmovida porque pasaron pocos meses de la partida trágica de su hermano. ‘A él no lo vemos más, lo perdimos para siempre. Y no, no nos sirvió el proceso judicial porque tres años no son nada, porque después de este tiempo, este señor saldrá en libertad y seguirá conduciendo. Para mí las penas tienen que ser de más años’, señaló.

Analía, que se unió a Familias por el Dolor y la Esperanza contó que a ella le cuesta entender como hay madres que perdieron a sus hijos a las que le queda fuerzas para luchar para pedir Justicia.