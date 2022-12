¿Habrá caída de la producción por la ola de calor?

La ola de calor que vive la provincia no solo está afectando a los sanjuaninos, sino también a las plantaciones. Esto lo aseguró el secretario de Agricultura de San Juan, Martín Gómez Sabatié este lunes en Banda Ancha.

Bajo este escenario complicado para los productores locales, Sabatié aseguró que a pesar de la ola de calor no habrá una caída sensible de la producción, por lo que el abastecimiento en verdulerías será normal. Sin embargo, alertó y aconsejó al sector de la producción que ante el aumento de temperaturas no deje de regar sus plantaciones. Además, recordó que el año pasado pasó lo mismo, y si bien hubo una leve caída, perfectamente se puede evitar.

‘El calor sostenido ya está afectando a los cultivos’, sostuvo el Secretario de Agricultura, que continuó aconsejando a los productores locales, a quienes les señaló que, al factor externo de las altas temperaturas, no deben sumarle otros factores como falta de agua. En ese sentido, aseguró que el mejor sistema de riego es el que se hace por goteo porque suministra agua en periodos más cortos, lo que hace que las plantaciones mantengan un estado hídrico adecuado.

Sabatié explicó que los cultivos tienen un montón de mecanismos para enfrentar diferentes factores como viento zonda, sur, granizo, heladas, temperaturas altas. Sin embargo, señaló que todo tiene un límite y que las plantas ante las olas de calor lo que hace es demostrar su padecimiento transpirando, pero que después hay un periodo de reactivación que el productor tiene que cuidar y respetar.