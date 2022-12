Insólitas excusas de papás sanjuaninos para evitar pagar la cuota alimentaria

El pago de la cuota alimentaria es siempre es siempre un tema muy sensible. En San Juan la Justicia utiliza varios mecanismos para que los padres se hagan cargo de la mantención de sus hijos, pero siempre se dan situaciones incómodas y de difícil resolución.

Sobre estas situaciones habló Filomena Noriega en su visita a La Pelota Afuera este lunes. La reconocida abogada enumeró algunas de las insólitas excusas que dan los papás sanjuaninos para argumentar él porque no cumplirán con su obligación.

‘Ella ya tiene macho, que le pague el macho a los hijos’, ‘Si tiene plata para salir a comer tiene plata también para pagarle a los niños’, ‘Los niños no me quieren ver así que yo no voy a pagar la cuota alimentaria’, ‘A mi mujer la he visto con un labial nuevo, la plata de la cuota se la lleva en un labial y cosas así por lo que no voy a pagar más’, ‘Quiero que me rinda cuenta de lo que ha comprado con la cuota alimentaria’, son solo algunas de las insólitas excusas a la hora de no hacer efectiva la cuota alimentaria.

‘La mujer no tiene obligación de rendir cuentas, eso ya jurisprudencialmente se presume que lo que la madre recibe en cuotas va ser para el hijo, pero la verdad es que en el ejercicio de la profesión una se encuentra con situaciones tan distintas’, sostuvo Noriega.

La famosa letrada señaló que son muchas las clientas que acusan a los padres de sus hijos de no dejarles nada de dinero. Además, también aseguró que hay una gran cantidad de mujeres que se confunden y porque el padre no se hace cargo de la mantención de los pequeños, no se los deja ver. ‘En ese sentido, ellas se confunden ya que son dos aristas distintas, y las dos pueden ser penadas por la justicia’.

‘La mujer que no le permite ver el hijo porque ella ya tiene otra mujer’, ‘No quiero que este con mi hijo’, ‘Juega más al fútbol que ver a sus hijos, por eso que se quede sin ver a sus hijos’, son algunas de las razonas que dan ellas para impedirles a los padres de sus hijos que los vean.