Tiene 3 hijos discapacitados, los estafaron y terminaron viviendo bajo un árbol

Durante los últimos meses una familia sanjuanina se encontraba atravesando una compleja situación. Se trataba de una mujer con tres hijos con discapacidad que no tenían donde vivir y fueron estafados con una casa que estaba en muy malas condiciones. Debido a esto terminaron viviendo debajo de un árbol, hasta que el intendente de Chimbas pudo ayudarlos.

La protagonista de esta indignante historia es Ceferina Ibáñez, la madre de este grupo familiar afectado. Según lo que relató esta mujer ante el móvil de Canal 13, ellos por mucho tiempo estuvieron sin tener un lugar donde vivir y cubrir sus necesidades básicas. En ese contexto apareció un hombre que le hizo firmar un contrato a uno de sus hijos con discapacidad, donde les prometía prestarles un lugar donde vivir.

'Estuvimos viviendo en la Villa María y de ahí nos dieron un día para que nos fuéramos. Nos fuimos a Albardón y ahí engañado lo hicieron firmar un contrato a mi hijo diciendo que la casa estaba en buenas condiciones, que tenía agua, luz y todo. Decían que habían 3 piezas en condiciones y en realidad nada estaba en condiciones. No llevó engañados un hombre de apellido González. No tuvimos agua, ni luz, ni puerta, ni ventanas', expresó.

La damnificada contó que aparte de mentirles sobre el estado de esta vivienda, el estafador quería cobrarles 1500 pesos argentinos por día para vivir ahí. Sin embargo, con el paso de los días gente de la zona les dije que en realidad este sujeto ni siquiera era el dueño de ese terreno abandonado.

'Le teníamos que dar 1500 pesos por día a ese señor. Supuestamente era el dueño, pero después nos dijeron que lo único que tenía era la casa de su mujer. Mis hijos trabajan, uno es vendedor ambulante y otro trabaja en chacras. Mis hijos tienen dos pensiones y yo también pero pagando un alquiler por ahí alcanza y por ahí no. Tengo 3 varones conmigo, los 3 son discapacitados y González no lo vio a eso. A veces la gente tiene que comprender lo que es un chico discapacitado', manifestó.

Además de querer quitarles el poco dinero que tenían y hacerlos vivir en una construcción que estaba en pésimas condiciones, el lugar también se volvió sumamente riesgoso. Insectos de todo tipo, arañas y hasta serpientes se habían adueñado de ese terreno en cuestión. Incluso Ceferina aseguró que su mascota fue picada por uno de estos bichos.

'Este hombre habló con mi hijo, diciéndole que él tenía una casa en condiciones para prestarle pero en realidad no servía nada. Mataron una araña grandota, mataron un alacrán y matamos dos víboras. También al perro de nosotros lo picó un bicho en la oreja. Nos podría haber pasado a nosotros y él no se hubiera hecho cargo. Él no quería que plantáramos nada en el piso ni que limpiáramos, que viviéramos sobre la mugre. Llamarle señor era mucho', contó.

El intendente Gramajo asistió a la familia afectada

Afortunadamente esta situación llegó hasta oídos del intendente de Chimbas, departamento de donde son oriundos los afectados, el cual tomó cartas en el asunto. El jefe comunal contó a Canal 13 que van a trasladarlos del lugar donde estaban viviendo, bajo un árbol de gran tamaño que les daba sombra, y les ayudarán a pagar un alquiler.

'Vamos a llevarlos a otro lugar para que estén mejor, vamos a ayudarlos con el alquiler para que salgan adelante y no estén en la calle. La decisión es ayudarlos, gestionar todo ante el ente que corresponda para que ellos puedan tener una solución. Es una familia con chicos discapacitados, la verdad es que es una situación difícil. La idea es poderlo resolver lo más rápido posible. Iremos al IPV a presentar toda la problemática que tienen para que se les de una pronta solución', sentenció.