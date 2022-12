La explosión en el departamento de Melina fue de las peores hasta hoy

El pasado domingo, Melina Romero fue víctima de una explosión en su departamento. Si bien se creía que lo que había estallado era su calefón se terminó confirmando que esto no fue lo que ocurrió, luego de estar más de 24 horas internada, su cuerpo no resistió y el lunes lamentablemente falleció. Este martes, el jefe de Bomberos de la Policía de San Juan, Comisario Carlos Heredia dio detalles de los peritajes que aún no terminan, seguirán haciendo inspecciones, verificaciones y estudios del lugar.

En función de su experiencia, Heredia relató que han tenido hechos similares en San Juan, pero el desenlace de la fatalidad lo hace particular, 'es un hecho grave, considerado como uno de los peores de la historia en nuestra provincia', indicó.

La tarea de los Bomberos es establecer el origen y la causa de la explosión. La idea es que este miércoles el trabajo este concluido, depende de varios factores como las características de las reparaciones, correcciones y trabajos que se hagan en el lugar.

Heredia comentó que "el escenario en donde se están realizando los peritajes está siendo muy complejo" ya que se trata de instalaciones de gas de todo un complejo habitacional, el departamento de Melina en particular y sumados los destrozos que ha sufrido por el hecho.

Por otro lado, el comisario recomendó la necesidad de efectuar los controles periódicos de los equipos y de las instalaciones a través de personal técnico especializado y sobre todo matriculado.