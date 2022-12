Toda la semana habrá testeos masivos para detectar VIH, sífilis, hepatitis y HPV

En la mañana de este martes 29 de noviembre, Ariel González Bautista, titular del Programa Provincial VIH, pasó por los estudios de Canal 13 para informar que vuelven las jornadas de testeos masivos. Se están organizado con distintos centros de salud. Para este 1 y 2 de diciembre hay 32 centros de testeos y las jornadas continuarán. Se comenzó la semana pasada en algunas localidades alejadas y hoy puntualmente estarán testeando en La Rotonda.

'Desde las 15 horas y hasta las 20 vamos a estar testando VIH, sífilis, hepatitis y HPV, ese aparato que está en La Rotonda mide a personas de más de 30 años para el tema del HPV y para el tema de VIH, sífilis, hepatitis desde los 13 años por legislación está permitido', comentó Ariel.

Cada 1 de diciembre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el VIH con el objetivo de dar a conocer los avances contra la pandemia de VIH/sida causada por la extensión de la infección del VIH.? Hay que hacerle acordar a la población en sus casas que lo importante es testearse, detectarlo a tiempo, 'hoy por hoy una persona que lo detecta a tiempo tiene una calidad y cantidad de vida muy similar a la de cualquier otro argentino, cuidarse en sus controles', sostuvo.

En Argentina hay un porcentaje que desconoce su diagnóstico de VIH por eso es importante los controles, para evitar la etapa de deterioro, la medicación está disponible si de detecta a tiempo, se puede dar respuesta con todos los equipos. El Centro de Salud La Rotonda y ahora el hospital Rawson y Marcial Quiroga, incorporaron La PrEP (profilaxis prexposición) puede reducir sus probabilidades de contraer el VIH a través de las relaciones sexuales o el consumo de drogas inyectables. Puntualmente es una pastilla para alguien que no tiene VIH que por 'x' causa no usa preservativo eventualmente o tiene algunas inconsistencias en su uso. Según las investigaciones argentinas e internacionales tiene de un 96 a 99% de no transmisión.

Estas pastillas se consiguen gratuitamente en Salud Pública para todas aquellas personas que quieran acceder tengan o no obra social.