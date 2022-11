Respuesta oficial: ¿Qué pasa con la leche en los centros de Salud?

Días atrás, televidentes de Canal 13 y específicamente del programa Banda Ancha, consultaban respecto de la leche que se está distribuyendo en los distintos Centros de Salud. Este jueves, Daniel Tejada dialogó con el secretario administrativo de Salud Pública, Guillermo Benelbaz, sobre si hubo algún cambio en los lotes que se compran o se reciben de Nación.

'Recordando las acciones que determinó Nación desde principio de año, con el programa de reparto de leche, determinaron que ya no se repartía, que el gasto en leche se sumaba a la Tarjeta que se otorgaba, entonces la gente tenía la libertad de ir y comprarla a donde le quedaba más cómodo, físicamente desde este año Nación ya no lo entregaba', comentó Benelbaz.

Seguidamente recalcó que Salud hizo una compra para tener stock por alguna necesidad puntual que se pudiera generar, como por ejemplo alguna persona que haya perdido la tarjeta, aquél que no se le habilitó el cupo de la leche, etc, 'hizo una compra para 2 o 3 meses del volumen que tradicionalmente se consumía por mes, San Juan no repartía la leche, pero hicimos esa compra', sostuvo el secretario.

Siguiendo la misma línea, recalcó que si faltó leche en algún caso es por alguna cuestión puntual de la tarjeta y no por stock de Salud Pública que en realidad no la había repartido hasta el momento.

Por otro lado, Benelbaz se refirió al Programa Mil Días, manifestando que de este no hay ninguna falta, es un suplemento que se les da a las madres en la primer etapa de embarazo, hasta los 6 meses, después hay un complemento al niño hasta llegar al año y después hasta llegar a los 2 años, son complementos distintos.

Y desde este año, implementaron 'Mis segundos Mil Días' el cual da continuidad a 'Mis Primeros Mil Días y está orientada a fortalecer la primera infancia de los niños, 'es otra alimentación hasta llegar a los 5 años donde se engancha con el programa que tiene Desarrollo Humano', cerró Benelbaz.