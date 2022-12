Pese al viento y a la lluvia, no hubo daños para lamentar en San Juan

Este último martes, llovió en gran parte de la provincia de San Juan y alrededor de las 2 de la madrugada llegó un fuerte viento que hizo descender algunos grados de la temperatura y dar un alivio a los agobiantes días de calor que veníamos atravesando. Pese a la presencia de los dos factores climáticos, desde la Dirección de Protección Civil aseguraron que no hubo que lamentar grandes daños en ningún departamento.

Fue el móvil de Canal 13 el que llegó hasta la Dirección, quienes manifestaron que no hubo ningún reporte, ni por caída de ramas, ni por filtraciones producto de las lluvias. En el único sector donde se registró caída de granizo es en el departamento de Albardón pero no sobre una zona de plantaciones ni urbana, por lo que no se generó ningún daño.

No hizo falta que ninguna municipalidad se comunique con Protección Civil para que estos salieran a asistir a familias de los 19 departamentos. Según los reportes satelitales que llegan a la Dirección, este tipo de clima, con mañanas calurosas y noches un poco lluviosas se mantendrán hasta el sábado, la próxima semana volverán las altas temperaturas.