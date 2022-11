La UNSJ creó la carrera de psicología pero falta aprobación de Nación para abrir

Este jueves 3 de noviembre, el Consejo Directivo de la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud anunciaron que la Licenciatura en Psicología también se podrá estudiar en la UNSJ. Es una de las más estudiadas en toda Argentina y en San Juan sólo está en la UCC. Es una de las más demandadas, pero al ser privada no todos podían acudir a ella. La carrera está creada pero ahora falta la aprobación del Ministerio de Educación de Nación para abrirla.

En la mañana de este viernes, la vicerrectora de la UNSJ Analía Ponce, afirmó en Canal 13 que no están prometiendo abrir la carrera, la crearon pero no pueden abrir aún, 'entre la figura de creación en términos académicos e institucionales hay una distancia importante con abrir la carrera, abrir la carrera significa que tenemos la aprobación del Ministerio de Educación de la Nación sin el cual nosotros no podemos abrir nada', sostuvo.

La otra cuestión que aclaró la vicerrectora y que impide abrir la carrera es que necesita financiamiento para el plantel docente, aparte del que hoy tiene la Universidad, 'son dos caminos distintos, también es en la secretaría de Políticas Universitarias en las que tenemos una luz verde pero hasta que no esté la plata no podemos abrirla', aseguró.

La aprobación es otro proceso, que escapar bastante al control de la UNSJ, 'lo hace el Ministerio de Educación de Nación por eso queremos salir de San Juan con las mayores garantías de que estamos bien encaminados para que la aprobación sea lo más rápido posible, pero sin esa aprobación la carrera no se abre', indicó Ponce.

Por otro lado la vicerrectora, contó que la iniciativa para crear la carrera la tuvo un grupo de investigadores de la Facultad de Filosofía de Humanidades y Artes y que no es nueva, 'lleva por lo menos 4 años con un plan de estudio que ha tenido sus consultas, consensos y ellos han estado haciendo el camino necesario pero no lograron su implementación', expresó.

Ponce relató que finalmente los convocó la FEPRA (Federación de Psicólogos de la República Argentina), 'ellos tenían interés de que se abriera en San Juan, hubo una propuesta en la Universidad Pública y Gratuita, nos reunimos con el rector, la dirigencia de la FEPRA y ellos no sugirieron y orientaron de que fuéramos al área de salud', comentó la vicerrectora.

Siguiendo la misma línea agregó que trabajan desde mediados de año y que la propuesta inicial fue modificada en el último mes, con un trabajo intenso para adaptarla a los estándares de las carreras de salud del país.