Polémica entrega de viviendas en el UDA II: 57 familias reclaman su propiedad

Este viernes 4 de noviembre se llevará a cabo la entrega de viviendas del barrio UDA II, en calles General Acha y Progreso, departamento Rawson. 83 propiedades que van a ser entregadas a sus adjudicatarios. Pero hay una situación particular que tiene que ver con una polémica en la entrega, ya que 57 familias reclaman por su vivienda, porque muchas de ellas llevan esperando alrededor de 15 años y han quedado afuera de la entrega habiendo pagado su carpeta.

En la mañana de este viernes, Alberto Tapia, uno de los damnificados, reveló en Cien por Hora que les mintieron desde un principio, ellos tienen los contratos en ese barrio, se sienten estafados porque no saben como ha sido la selección que han hecho para los adjudicatarios, 'siempre que vamos al gremio nos tienen a las vueltas, nunca nos dan una solución, todas las familias compraron sus carpetas, pagamos la cuota y no tenemos respuestas de ningún lado', manifestó Tapia.

Estas familias comenzaron a la pagar con la posibilidad de ser adjudicatarios. Se hizo el barrio UDA I, no entraron en esa entrega, ahora se realiza la del barrio UDA II y vuelven a quedar afuera, pese a haber venido pagando todos estos años a la Cooperativa La Fraternidad. El contrato sale con esa dirección, General Acha y Progreso y no entienden como no entraron en la entrega. La principal hipótesis es que se elaboraron más carpetas de la disponibilidad de terrenos que hay.

Alberto comentó que en su caso entregó $250 mil en el 2018, en años anteriores otros damnificados entregaron $50 mil, y al gremio una cuota mensual.