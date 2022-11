Border Collie, el perro más inteligente de todos

Este domingo la raza de perro elegida para destacar es la de Border Collie. Este can tiene el mote de ‘el más inteligente de todos’, y se debe a su gran astucia para pastorear, su agilidad y su gran capacidad para captar lo que le dicen los humanos. Según explicó a detalle el conductista canino, Roberto Bastianelli en su habitual columna en Banda Ancha, son animales que necesitan de espacio, que lo reclaman.

El amante de los perros señaló de entrada que no se trata de la raza lazzie, tan conocida por la serie televisiva. ‘Se lo considera el perro más inteligente de todos’, señaló y, acto seguido contó que esta raza se caracteriza por su habilidad para el trabajo, que está incluido dentro de la denominación Collie.

La raza surgió en la frontera entre Escocia e Inglaterra como perro pastor, sobre todo para trabajar con rebaños de ovejas. Este tipo de can fue seleccionado sobre todo para enfatizar su inteligencia y su obediencia; debido a esto, son uno de los perros pastores más populares en la actualidad.

El Border Collie está considerado como un perro extremadamente inteligente, lleno de energía, acrobático y atlético, y generalmente compiten con gran éxito en concursos de pastoreo y otros deportes caninos. Son mencionados como la raza de perro doméstico más inteligente

Esta noble raza tiene a sus hembras midiendo de 40 a 45 centímetros, mientras que los machos de 45 a 50. En cuanto al peso las hembras suelen tener un peso de 12 a 15 kilos, mientras que los machos de 15 a 20 kilos.

‘Son unos perros fantásticos, muy ágiles, muy inteligentes, muy afectivos, se prestan muchísimo para la convivencia, rara vez tienen problemas de conducta. Hay muy pocas estadísticas en las que se muestran ocasiones en las que hayan sido agresivos’, señaló Bastianelli.

‘Hay personas que lo adoptan y estos perros son atletas, no para ciudad, sino para campo. No es para cualquier familia. Si son muy sedentarios no es para ellos, porque necesita mucho ejercicio, mucho paseo. No es un perro jarrón que puedan estar en un rincón de la casa, sino que son muy especiales y tienen que tener mucho espacio, sino van a destrozar cosas y defecar en cualquier lugar, dos indicadores de mala conducta de un can’, detalló el conductista canino.

Bastianelli señaló que este perro es muy elegido por sus combinaciones de colores que vuelven ‘locos’ a los que lo adoptan. Están los negros y blancos, los marrones y blancos y los tricolor: negro, marrón y blanco. ‘Es una raza muy noble, fantástica, atletas, por eso necesitan su espacio0, necesitan vivir en el campo’, finalizó.