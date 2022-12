Rechazo de empleadas domésticas a un 24% de suba: 'No llegamos al mínimo'

Recientemente, tras 4 días de paritarias, a las empleadas domésticas les ofrecieron un 24% de incremento salarial escalonado. Estos generó un fuerte rechazo en las mismas trabajadoras, ya que revelaron que si bien llegarían a un 70% de aumento en el año, cobran menos de 500 pesos argentinos por cada hora trabajada.

Estela Maris Salazar, secretaria general del Sindicato de Trabajadores de Casas de Familia, contó detalladamente en Cien por Hora nuevamente cuál es la situación que atraviesa el sector. Primeramente recalcó que solamente 2 sindicatos firmaron un acta dando el visto bueno para ese acuerdo, pero el resto de los que son representados por la CTA se mostraron en contra.

'Fueron 4 días de paritarias, porque se pasaba a cuarto intermedio. El lunes no llegamos realmente a un acuerdo porque todos los sindicatos de la CTA autónoma no hemos firmado ningún acta porque no estamos de acuerdo con un 24% que se nos ha dado escalonado. Va a ser 8% en diciembre, 7% en enero, el 5% en febrero y el 4% en marzo. Osea que nosotros vamos a tener el 24% recién los primeros días de abril. Ellos han aceptado esa oferta de manera unilateral y nosotros estamos en contra', expresó.

Siguiendo en la misma línea, Salazar mostró su tristeza y enojo al manifestar que las autoridades no piensan en la calidad de vida de las empleadas domésticas de Argentina que son más de 1.700.000. En ese sentido remarcó que actualmente están por debajo de la línea de la pobreza directamente.

'El costo de vida es muy elevado. Nosotros estamos un poco más bajo de la línea de pobreza, nos faltan moneditas para llegar al mínimo de lo mínimo. Creo que las compañeras necesitamos de la ayuda del Gobierno, no tenemos bonos, no cobramos nunca una de esas asistencias y las que estamos en negro menos que menos. A mi me da pena y vergüenza porque no se preocupan por nosotros', manifestó.

En ese sentido convocó a todas sus colegas a reunirse en Avenida Rawson 262 Sur, a partir de las 18:30 del próximo lunes 5 de diciembre. El objetivo es ponerse de acuerdo para tomar decisiones, ya que la entrevistaba manifestó que a las trabajadoras les falta unirse para luchar en conjunto por un mejor incremento salarial.

'Durante el año tenemos un 70%, pasa que los sueldos nuestros son muy bajos, no llegamos al mínimo, vital y móvil. Si una hora, con el mes de noviembre, llega a 493 pesos. La mayoría pagan un alquiler, pagan el colectivo en el que van a trabajar todos los días, estamos con la lucha de que los patrones nos tienen que dar los guantes y las votas pero no no las dan. Somos discriminados en todas partes', sentenció.