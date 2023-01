Bomberos voluntarios de San Juan repudiaron los dichos de Federovisky

La unión hace a la fuerza, y eso hicieron los Bomberos voluntarios de San Juan que repudiaron fervientemente lo que dijo Federovisky en un programa televisivo. El viceministro de Ambiente de la Nación aseguró que les pidieron a las provincias “que empiecen a desactivar la idea de usar bomberos voluntarios" para incendio forestales porque no están preparados para eso.

De este modo, los bomberos sanjuaninos, con sirenas encendidas y aplausos se reunieron para recusar las declaraciones del funcionario Sergio Federovisky. En el programa Para Que Sepas (A24), Federovisky dijo: “Coexisten los dos sistemas, los brigadistas forestales que no son voluntarios, hasta 2019 todos ellos tenían contratos basura y los blanqueamos. Los bomberos voluntarios son un capítulo aparte y pedimos a las provincias que empiecen a desactivar la idea de usarlos para este tipo de incendios, porque se combaten de otra manera, los incendios no se apagan con agua sino desde el terreno con herramientas como cortafuegos o tratando de llevar el fuego a zona muerta”. A ello le sumó “Los bomberos voluntarios sólo están preparados para apagar un incendio en un edificio, una casa, es otra lógica”.

Hoy 30 de Diciembre del 2022 se realizu00f3 movilizaciu00f3n con las instituciones de Bomberos Voluntarios Afederadas de la... Posted by Federacion De Bomberos Voluntarios De San Juan on Friday, December 30, 2022

Las definiciones en el programa periodístico motivaron el repudio de los bomberos voluntarios de San Juan que salieron a defender sus acciones y capacidades. "Esta manifestación es en repudio a las palabras del Viceministro de Ambiente. Para nosotros es una vergüenza lo que ha dicho, porque el 90 por ciento de los incendios forestales en el país son apagados por los Bomberos Voluntarios" comentó uno de los encargados de las brigadas de bomberos.

En cada punto del país se llevaron a cabo diferentes manifestaciones apuntando contra Federovisky. En San Juan el 'sinerazo' se hizo oír en la Plaza 25 de Mayo y en el frente de Iglesia Cátedra. A partir de este hecho se generó una unificación nacional, por lo que desde el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios resolvieron:

ARTÍCULO 1.- Repudiar categóricamente las declaraciones del Viceministro de Ambiente de la Nación Sergio Federovisky, en el programa “Para que Sepas” en el canal A24 emitido el 27 de diciembre, por maliciosa e infundadas, que pretendieron poner en tela de juicio la honorabilidad, el profesionalismos y la vocación de servicio de los bomberos voluntarios de Argentina.

ARTÍCULO 2.- Declarar persona no grata al Vice Ministro de Ambiente Sergio Federovisky para el Sistema Nacional de Bomberos Voluntario de la República Argentina.

ARTÍCULO 3. Solicitar al Ministro de Ambiente de la Nación se manifieste en forma inmediata y pública sobre los dichos del Viceministro.

ARTÍCULO 4. Solicitar audiencia al Ministerio de Seguridad.

ARTÍCULO 5.- Disponer un Sirenazo para el día jueves 29 de diciembre a las 20 horas, en todas las entidades de bomberos voluntarios, como expresión de repudio.

ARTÍCULO 6.- Convocar a movilización en cada una de las ciudades del país en repudio al destrato del sistema de bomberos voluntarios, para el día viernes 30 de diciembre.

ARTÍCULO 7.- Dejar expresado que el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios de la República Argentina considera que el funcionario en cuestión se tornó indigno para desempeñar un lugar en la función pública”.

Luego de los múltiples descargos en cada una de las provincias, en rechazo a lo expresado por el funcionario, Federovisky debió salir a pedir disculpas. En este sentido escribió en su cuenta de Twitter "Quiero expresar mis disculpas a los bomberos voluntarios ante declaraciones poco claras de mi parte. No pretendí ofender ni menoscabar su accionar, siempre abnegado". A ello le sumó "Sólo quise destacar que su acción, cuando se trata de incendios de vegetación, en ciertas ocasiones y lugares sería más eficaz si tuviese, como sí tiene en determinadas provincias, formación y capacitación específica. Si fui confuso u ofensivo no fue mi intención y me disculpo".