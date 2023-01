El vice de Ambiente en Nación criticó a los Bomberos Voluntarios y desató una movilización

Bomberos Voluntarios de San Juan que repudiaron fervientemente los dichos del viceministro de Ambiente, Federovisky en un programa televisivo, que desestimó la ayuda de éstos para trabajar en incendios forestales, ya que consideró que no están preparados para eso. En la provincia el reclamo se hizo sentir con una caravana que recorrió las distintas arterias de la ciudad.

“Esto empezó ayer con un sirenazo y se empezó hoy con una manifestación en la ciudad donde se concentró la mayor parte de bomberos voluntario de la provincia”, dijo Sergio Cuello, presidente de la Federación de Bomberos voluntarios al móvil de Canal 13.

De manera que se espera que se retracte o renuncie, “con esto vamos a ver qué impacto hemos logrado y de ahí vamos a ver como continuamos”, expresó.

Dijo de momento no han tenido ningún mensaje directo sobre este hecho pero que desde hace dos años se suscitan una serie de cosas que no les agrada, “antes, sabiendo por algún medio que se estaba suscitando algún incendio podíamos actuar, ahora no. Ahora tenemos que esperar a llegar al lugar sin que nos llamen o si llegamos al lugar no nos dejan trabajar”.

Para Cuello se trata de una contradicción ya que ellos trabajan para la comunidad y por el ambiente e hizo referencia a los dichos del funcionario sobre la formación, “él dijo que no tenemos capacitación, pero el sistema tiene 138 años de antigüedad, la mayoría de los brigadistas son bomberos voluntarios la gente que prepara a las brigadas viene de esas filas”.