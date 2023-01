Miedo, preocupación y enojo por una ola de robos en un barrio pocitano

Denuncias por constantes hechos de inseguridad hicieron que el móvil de Canal 13 llegara hasta el Barrio Porta del Sur de Pocito. En las inmediaciones de la plaza, los vecinos relataron el sufrimiento diario que los desvela: una ola de robo que no solamente parece no calmarse, sino que va en incremento de violencia.

‘Ya los ladrones no tienen un horario fijo, porque incluso en el día se están metiendo en casas en las que la gente sale a trabajar, y aprovechan el momento y hacen este daño que nos perjudica a todos’, expresó uno de los vecinos

Los vecinos contaron que hace solo dos días le robaron en plena siesta a un vecino. Los delincuentes se las ingeniaron para ingresar al domicilio y se llevaron una considerable cantidad de electrodomésticos

‘Se dice que pueden ser del barrio, pero también viene gente de afuera. Nosotros que vivimos frente de la plaza, sabemos ver gente que pasa que no son de la zona, y nos parece raro porque los vemos una o dos veces y no se ven más. Cuando queremos acordar después salta la noticia de que robaron’, expresó preocupado el vecino.

‘A los patrulleros hace mucho que no los vemos pasar’, aseguró el vecino. Los demás aseguraron que cuando se dio el último robo comenzaron a patrullar con mayor frecuencia. Esto a los habitantes del barrio pocitano poco los conforma, puesto que pasan una semana, y luego dejan de frecuentar la zona, según aseguraron.

‘Quedamos de vuelta a merced de los ladrones, porque quedamos indefensos nuevamente. Hay vecinos que decidieron no irse de vacaciones, es más ninguno quiere salir a pasear a ningún lado y dejar la casa sola por miedo a que les entren’, expresó enojado el hombre.

'Pedimos un puesto policial para que por lo menos los ladrones la piensen dos veces'

Otro de los vecinos señaló que durante el 2019 y 2020 hicieron gestiones para tener un puesto policial en el barrio, así como también luz led y hasta el momento no tuvieron respuestas. Ante esto los habitantes del Barrio Portal del Sur señalan que temen que termine la gestión y no pase nada. ‘No hubo respuestas, quedó en la nada el expediente’, aseguró.

Los vecinos contaron que antes los robos eran pequeños, pero en las últimas semanas los tipos de robos fueron un poco más allá, ya que directamente se meten a las viviendas aprovechando la ausencia de los moradores.

‘Hay casas en las que se meten a robar accesorios del baño aprovechando que todavía no están habitadas. Hay viviendas en las que directamente han destruido, y el miedo nuestro es que no hay respuesta y los robos van aumentando en peligrosidad. No puede ser que los delincuentes entren como si nada, por eso pedimos un puesto policial, por lo menos para que lo piensen dos veces’, cerró.