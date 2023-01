San Juan, tierra de grandes talentos que siempre eligen volver

En su último programa del 2022, Banda Ancha eligió a sus sanjuaninos destacados del año que se va, para compartir una mesa donde hubo testimonios, esfuerzo, proyectos para el próximo año y sobre todo destacando que pese a que viajan por el país y el mundo para seguir perfeccionándose, siempre regresan a San Juan.

Se trata de la astrónoma Daniela Galdeano quien realizó un trabajo para su tesis doctoral que terminó siendo publicado en la prestigiosa revista "Astronomy and Astrophysics"; el campeón argentino de malambo Sergio "el Colo" Zalazar; la campeona de boxeo Cecilia Román y el dúo de Cande y Paulo que este año hizo historia al obtener una nominación en los Premios Grammy Latinos.

Daniela Galdeano - Astrónoma

Descubrió una estructura extragaláctica y llegó a publicar en el extranjero

Egresada de la licenciatura en Astronomía, en la Facultad de Ciencias Exactas de la UNSJ, empezó a hacer el doctorado, "con ánimos de seguir en San Juan", destacó.

Daniela expresó que está "muy orgullosa con esta publicación y el revuelto que tuvo; fue un año muy importante, el último de mi doctorado en Astronomía, en la Facultad de Ciencias Exactas. Haber logrado esta publicación y el reconocimiento de la gente y San Juan es muy importante para mí".

Luego describió en qué consistió su trabajo "Nueva estructura extragaláctica ocultada por la Vía Láctea" que fue publicado en la prestigiosa revista "Astronomy and Astrophysics", haciendo un paralelo con una situación simulada en el Centro Cívico y contó que "todas esas galaxias que están unidas es un cúmulo de galaxias y eso es muy importante porque no se conoce mucho, está como vacía de información; colaboración con información en esa región es lo importante", dijo. "Es una pequeña porción del universo que no se conocía y ahora sí, hay que empezar a estudiar más a fondo ahí; de hecho seguimos investigando esa región; es un orgullo enorme".

Sergio Zalazar - Bailarín

En más de 50 años, solo dos sanjuaninos lograron coronarse campeón nacional de malambo

"Fue un año increíble, muy intenso. En enero fue la consagración, en el Festival de Laborde, nacional de Malambo, que todos los años consagra a un campeón nacional. Es un sueño que tenía desde muy chico, difícil de conseguir. Competir al mejor nivel del país era un sueño personal mío, pero fue un gran logro para la provincia. Hace muchos años que San Juan no tenía un campeón nacional de malambo, ahora tiene 2 y son los únicos en Cuyo ", dijo.

Además, Zalazar destacó que "se abren muchas puertas por ahí en lo laboral; a nivel país el Festival de Laborde para el malambista es como el mundial de fútbol, quien se consagra ahí es el principal referente de malambo a nivel nacional", expresó.

Cecilia Román - Boxeadora

La campeona sanjuanina que arriesgó todo y llegó a la cima del mundo del box

Cecilia relató que "antes de la pandemia ya me lo había planteado, hasta el 2019 venía con equipo y cosa preparada, vino la pandemia, paró todo, pero después de la pandemia se me dio la oportunidad que estaba buscando. Con lo que estaba, tenía, fui. Fue conocer otras cosas que no estaban, darse cuenta que el mundo es gigante, los sueños no tienen límites".

"A veces hay que perder o dejar ciertas cosas para seguir avanzando, aprendí este año y lo arriesgué. Uno se levanta y aprende; Messi con el Mundial nos ha demostrado. Uno se da cuenta y que no pasó nada, a veces uno tiene miedo del golpe que se va a dar, perdí el título pero no las ganas de seguir peleando; quedó intacto. Este año hice 4 peleas y tampoco había hecho eso en 15 años de carrera", expresó la boxeadora.

Cande y Paulo - Músicos

Los sanjuaninos nominados al Grammy Latino cierran un año soñado

Paulo contó que "llevamos como 6 años, empezamos solos; fue creciendo de a poco todo, con mucho sacrificio. Siempre creyendo en eso de no sacar la vista del horizonte; creemos profundamente que los reconocimientos llegan pero lo importante es caminar".

En cuanto a Cande, expresó que "lo de Las Vegas fue un reconocimiento muy enorme; somos pollitos de la industria musical y fue conocer todo ese mundo; nos encontramos con los gavilanes y los cuervos también. Fue una experiencia donde pudimos trabajar con nuestro equipo. Fue darte cuenta adonde estás en ese mundo, por más que tampoco trajimos el premio a casa, la nominación queda para toda la vida".

VOLVERÉ SIEMPRE A SAN JUAN

Los sanjuaninos integrantes de esta mesa de reflexión coincidieron en lo mismo, que pese a que viajan afuera de la provincia y hasta el país para seguir perfeccionándose o por trabajo, siempre regresan a la provincia.

En este sentido, Daniela dijo que "yo tuve la oportunidad de viajar a Reino Unido, estuve trabajando unos meses y no tenemos nada que envidiar; estamos a la altura y podemos tener colaboraciones. Me planteé (continuar su carrera en el exterior) pero sigo eligiendo a San Juan. Tuve la oportunidad de salir pero la idea era ir a probar pero con fecha de vencimiento, era ir y volver. Oportunidades afuera hay y en San Juan también, a veces cuesta pero hay".

Por su parte, Sergio expresó que "San Juan por ahí no es tradicionalmente de las provincias más fuerte en malambo, 55 años y recién el segundo sanjuanino; el tema está en tratar esa mentalidad y sabiendo que las posibilidades están para todos por igual. Está en uno el trabajo, disciplina, insistencia, trabajar por esas metas; más allá de lugar de donde es uno. Lo más lindo que me toca dejar ahora que termina este año de campeonato es que un sanjuanino pudo llegar y ojalá pronto vengan muchos sanjuaninos más".

En tanto que Cecilia Román dijo que "dentro de lo que es el deporte existe la industria del deporte que en Argentina no está muy desarrollado y lo he ido viendo. En mi caso tuve que ir a buscar afuera, mi profesión tiene mucho sacrificio; querés también que la retribución sea buena; son pocos los boxeadores y que no te acompañe la industria el esfuerzo se hace tremendo. Lo bueno de esto es que uno se va y trae. Uno trae y nutre la provincia, el país, demás y está buenísimo. Yo quiero que el boxeo en San Juan crezca, es mi anhelo desde hace casi 16 años cuando empecé".

Paulo contó que "hay una industria en el caso de la música y hay que salir a buscarla afuera; en nuestro caso tuvimos la oportunidad de vivir en otros países, en Barcelona fuimos a estudiar, perfeccionarnos y volver; es muy importante buscar y traer porque uno es sanjuanino, quiere su lugar; pensamos alguna vez que autoexiliarse es como una locura, estamos bien acá, hemos crecido".

Finalmente Cande reflexionó que "no hay nada que envidiarle al resto del mundo. Estamos en un lugar que es muy fácil vivir, se come bien, hay un montón de cosas hermosas; los paisajes, la gente. En la gira nos tocó conocer muchos lugares y por ahí estuvimos dos meses de gira y era como que cuando necesitas algo en su momento, sí, son amables, pero no es la calidez de acá".

BUENOS DESEOS PARA EL AÑO QUE SE VA, Y SUEÑOS PARA EL 2023

Esta fue la última parte de la mesa para despedir el 2022 en Banda Ancha.

- Daniela Galdeano: "Felicidades a todos los sanjuaninos, que venga un nuevo año con salud. La pandemia nos enseñó que sin salud no tenemos nada. En lo personal finalizar mi doctorado, es una cuestión personal y de papeles también".

- Sergio Zalazar: "El 2022 ha sido increíble, para el 2023 ojalá sea igual y mejor también. Como metas, disfrutar de lo que uno hace, ha elegido hacer, disfrutar ese proceso y no bajar nunca los brazos, insistir en que se pueden lograr, felicidades y salud".

- Cecilia Román: "Siempre hablo de encontrar cada uno la pasión; la pasión te lleva a lugares y personas increíbles. Ojalá todas las personas encuentren eso que te hace hacer cosas que nunca harías por otras, que todo el mundo la encuentre para poder expandirnos a nivel mundial desde San Juan. Y mi meta es seguir haciendo lo que me gusta siempre".

- Cande y Paulo: "El 2022 fue un año buenísimo para nosotros; para el 2023 estamos armando... viene como la parte feliz, de grabar, crear y tenemos cosas arregladas para salir a tocar; esperamos que pase enero porque vamos a descansar un poco", dijo Paulo y Cande deseó "felicidad a todos los sanjuaninos".