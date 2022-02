Alerta por lluvia en San Juan: ya preparan un operativo de asistencia

Para la noche de este martes y para casi toda la semana se esperan fuertes tormentas nuevamente en la provincia de San Juan. Debido a esto, las autoridades provinciales ya se encuentran planificando un operativo de asistencia pensando en los potenciales damnificados que pueden aparecer.

Frente a este fenómeno natural que amenaza con llegar nuevamente a San Juan Fabián Aballay, ministro de Desarrollo Humano y Promoción Social, reveló al móvil de Canal 13 cómo están trabajando. El funcionario contó que están en conocimiento del alerta meteorológica por lo que ya planifican un plan de acción.

"Estuvimos en distintos departamentos de San Juan, en las pasadas lluvias que afectaron lugares como Rivadavia, Ullum, Pocito Norte, Rawson, Zonda. Recorrimos el territorio acompañados por las áreas sociales de cada municipio que son los que hacen un fuerte trabajo territorial. Atendimos a los damnificados que fueron familias con viviendas precarias. Estamos atentos, generando acciones porque hay alerta meteorológica. El pronóstico no es alentador y nos estamos preparando para lo que viene", declaró.

Sumado a esto Cristian Morales, subsecretario de Articulación y Abordaje Territorial, contó que desde fines del 2021 llevan a cabo trabajos de prevención. Sobre todo estas tareas se focalizan en lugares que ya tienen identificadas como propensas a sufrir inundaciones.

"Ya venimos trabajando con las áreas sociales de los municipios desde hace tiempo en lo que es la prevención en primera instancia. En muchos casos nosotros en diciembre, en puntos que tenemos localizados como zonas de inundación particularmente hemos generado un trabajo de prevención con las comunidades. En algunos casos reforzando techos por ejemplo para no tener complicaciones mayores", aseveró.

Siguiendo en la misma línea Morales aseguró que para la noche de este martes ya están trabajando en conjunto tanto con Protección Civil como con Bomberos y las áreas municipales. Sin embargo, el funcionario aseguró que en comparación a las inundaciones del 15 de marzo de 2021, este año no se han detectado consecuencias tan perjudiciales.

"A diferencia de las inundaciones del año pasado, que tuvimos derrumbes producto de la lluvia, no se ha dado a gran escala esta situación. Han habido casos aislados pero ha tenido más que ver con el arrastre de lluvia en zonas como La Bebida, que reciben toda la descarga de agua por el declive y la fuerza del impacto más la húmeda generan los derrumbes. No ha sido el caso, hemos tenido asistencias puntuales pero no genéricas", sentenció.