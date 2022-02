Un mes del femicidio de Yoselí: el doloroso mensaje de su madre

Este 1 de febrero se cumple un mes del brutal femicidio de Yoselí Rodríguez. Esta pequeña de solo 11 años fue abusada sexualmente y luego asesinada por su primo, Juan Carlos Rodríguez. Por ello es que este día, la madre de la niña, Jesica Centeno realizó una tierna publicación para recordar a su hija.

Una de las frases más resonantes y dolorosas indica "Nunca nadie podrá llenar el vacío que dejaste en nuestras vidas, en nuestras almas y en nuestros corazones". A la vez invitó a la comunidad a la misa en memora del primer mes en la Parroquia San Antonio de Padua.

A la vez su tía publicó un duro mensaje en las redes sociales. Allí Faviana Vanesa Pereyra indicó "Hoy ya a 1 mes de tu partida a la casa del señor, Yose nuestro ángel. Aun no podemos entender porque tanta maldad en este mundo mi niña". Del mismo modo añadió "perdón por no poder defenderte de esa bestia humana que te apago tu luz, que mato no sólo tu cuerpo sino tus sueños".

Luego aseveró "hoy te recordamos con el corazón destrozado. Esto nos marcó para toda la vida". Para finalizar detalló "siempre estarás en los corazones de cada uno de los que te amamos". Aunque enfatizó diciendo "No descansaremos hasta hacer justicia mi ángel".