Estafador del IPV: investigan si llegó a concretar la venta de alguna casa

Sobre finales del mes de enero de este año Maximiliano Varela, más conocido como el estafador del IPV, fue condenado a 4 meses de prisión preventiva. Acerca de este caso el director de Instituto Provincial de la Vivienda, Marcelo Yornet, aseguró que siguen investigando si este sujeto llegó a concretar la venta de alguna casa.

Yornet habló sobre esta situación con el móvil de Canal 13 y dio a entender que es prácticamente imposible que se haya podido burlar a los sistemas del IPV. No habría casi posibilidades de que Varela efectivamente haya vendido alguna vivienda. Sin embargo, todavía no se descarta al 100% esta chance.

"Todo esto esta en investigación, esta en poder de la Justicia pero por eso salta la situación. Al no entregar las casas a aquellos que les habían vendido, por eso lo denuncian, si se hubieran entregado las casas nadie hubiera dicho nada. Hay un sistema informático que no permite estas cuestiones. El Estado no ha perdido esas viviendas, el Estado se la entregó al que correspondía. En eso no hay que tener ninguna preocupación", aseguró.

Acerca de esto el director del IPV señaló que lamentablemente fueron alrededor de 30 familias las que se vieron afectadas al entregar una gran cantidad de dinero sin recibir nada a cambio. Sobre esto, la autoridad aclaró que desde este ente provincial no venden absolutamente nada, así que la gente no debe caer en estas estafas al estar en conocimiento de esto.

"Más que nada hay que aclarar a la población porque ya son dos denuncias las que yo he realizado en este sentido. El IPV no vende nada, no vende carpetas, no se vende ni una estampilla. Todo esta bancarizado, las cuotas se pagan por el banco que es lo único que tiene que cobrar el IPV que es la cuota de la vivienda que va por el banco, lo demás no se vende nada", expresó.

Finalmente la autoridad recordó cómo fue que descubrieron lo que ocurrió. Todo comenzó cuando ellos empezaron a sospechar que algo extraño sucedía, por lo que dieron inicio a una investigación. Al percatarse de esto Maximiliano Varela, quien hasta ese momento era un contratado del IPV, intentó borrarse del mapa.

"Nosotros a medida que empezamos a ver alguna situación extraña empezamos a investigar y él desapareció del IPV, no apareció más por lo que su contrato se cayó. Ahí, al no estar en la oficina, empezó a llegar la gente a reclamar lo que él les había prometido. En esto quiero dar la seguridad a la población de que los bienes del Estado no están en peligro. Las viviendas que él ofrecía o los otros estafadores, no han salido del poder del Estado y han podido tener el adjudicatario que corresponde", sentenció.