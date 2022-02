Exclusivo, habló el papá de Gabriel: 'Quiso ir al baño y no lo encontré más'

Luego de haber vivido probablemente las peores 19 horas de su vida el padre de Gabriel, Leopoldo Bastías, habló con el móvil de Canal 13. El hombre se mostró visiblemente emocionado y feliz de poder reencontrarse con su pequeño en un buen estado de salud después de vivir esta traumática experiencia. "Me pidió permiso para ir al baño y no lo encontré más", expresó.

Leopoldo Bastías recordó cómo comenzó la desesperante y horrenda desaparición de su chiquito. Todo ocurrió cuando se encontraban trabajando en una finca, cosechando tomates en el departamento 9 de Julio. Allí el nene tuvo ganas de orinar por lo que se alejó de su padre y de sus compañeros de trabajo.

"Él en ese momento estaba conmigo, me pidió permiso para ir al baño y no lo encontré más. Eso pasó en 10 minutos o menos. Desapareció. En esa finca es difícil que alguien se lo haya llevado pero no se, si se lo han llevado lo importante es que esta bien y que no le han hecho nada. Él ha andado por el campo, se ha dormido en tres tramos me ha dicho", expresó.

Finalmente el pequeño Gabriel ya se encuentra al cuidado de sus padres en el hospital Rawson. En ese centro asistencial lo someterán a distintos chequeos pero en principio las autoridades informaron que se encuentra en un buen estado de salud.

"Estoy mucho más tranquilo, feliz de tener a mi niño bien ahora. Ahora voy a entrar a verlo a ver que me dicen, pero me dijeron que esta bien. No me dejaban que ayudara a buscar, estaba en un puesto policial cuando llegó la noticia. Antes lo vi por fotos que estaba bien. Gracias a Dios hubo un muy buen final", sentenció.