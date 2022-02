Cocaína envenenada: el relato de una sanjuanina cuyos amigos murieron y dos primos pelean por su vida

El país vivió una jornada trágica al registrar al menos 17 y 56 internados a causa del consumo de cocaína adulterada en la zona Oeste y Noroeste del Conurbano bonaerense.

En contacto exclusivo con Canal 13, una residente sanjuanina, que vivió en Hurlingham, contó cómo vive personalmente esta situación, ya que dos de sus primos tuvieron que ser internados, uno de ellos está muy grave y su novia falleció en horas de la noche. Además 5 de sus amigos murieron.

“Mi primo consumió de esta droga junto a su novia anoche y se acostaron a dormir. Hoy en la mañana mi tía lo quiso levantar para ir a trabajar porque se le hacía la hora, entonces entraron al pieza y lo vieron a él que no podía respirar”, dijo y continuó, “estaba muy mal y la novia de él que estaba al lado ya había fallecido”.

Según dijo la entrevistada, a quien se le reserva la identidad, el cuerpo de la fallecida estuvo varias horas en el domicilio luego de que llevaran al joven intoxicado al hospital, donde se encuentra en grave estado de salud.

“Mi tía llamó a otro primo para pedirle ayuda, que fue a ver lo que pasaba. Lo levantaron como pudieron y veían que no reaccionaba". Al lugar se acercó una vecina que le practicó RCP y al ver que no volvia en sí, le hizo un corte en los dedos para que oxigenara y comenzó a respirar, “de ahí lo llevaron al hospital y está intubado”, completó.

Otro primo de la joven también consumió y tuvo un dolor fuerte en el estómago, “fue al hospital estuvo en observación pero no ha sido grave como los demás”.

Reveló además, que la pareja de una amiga también falleció por ingerir esta sustancia en horas de la mañana, “es uno de los tranzas que le siempre le vendió a todos en el barrio, salió hace dos años de estar preso por causas relacionadas con la droga”.

También tiene otros amigos en situaciones similares, uno de los cuales aún no pudo saber en qué estado de salud se encuentra. “Me dijeron que había muerto pero, después me dijeron que estaba vivo, dicen que llegó al hospital y no se supo nada más de él”, finalizó.