Durante la lluvia los hospitales brindaron asistencia con normalidad

Producto de las intensas tormentas que han azotado a la provincia de San Juan durante la tarde noche del este martes que pasó, en el Ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social se reunió el Comité de Emergencia de la provincia de San Juan. El subsecretario de Medicina Preventiva de Salud Pública, Matías Espejo explicó que ‘es positivo’ el balance en cuanto a los Hospitales y Centros de Atención Primaria, los cuales han seguido funcionando con total normalidad durante la tormenta del martes 1 de febrero.

En este sentido, Espejo señaló que todos los Hospitales departamentales y centros durante la noche del martes 1 de febrero han seguido brindando servicios con total normalidad y dijo, ‘están operativos desde anoche mismo, si bien en algunos se presentaron cortes esporádicos de energía eléctrica. Los sistemas de redundancia o de soporte funcionaron perfectamente lo cual permitieron mantener la operatividad’.

Matías Espejo señaló que solo se registraron inconvenientes con las vías de comunicación en algunos sectores de la Ruta Nacional 40 al norte de la provincia. Desde este punto de vista dijo, ‘esto no provocó ningún tipo de inconveniente debido a que no se requirió derivar a ninguna persona, no ha habido ningún tipo de asistencia sanitaria especifica producto de esta contingencia climática’.

En cuanto a los centros de Vacunación y de Hisopados, Matías Espejo, informó que esta mañana se pudo seguir adelante con el Plan estratégico y no se presentaron mayores dificultades.

De la reunión del Comité de Emergencias participaron los ministros de Desarrollo Humano y Promoción Social, Fabian Aballay; el ministro de Obras Públicos y Servicios, Julio Ortíz Andino; el subsecretario de Articulación y Abordaje Territorial, Cristian Morales; el subsecretario de Medicina Preventiva, Matías Espejo, el subsecretario de Seguridad, Abel Hernández; el director de Protección Civil, Francisco Suraci, el director de Emergencia Social, Sergio Pelaitay y el subdirector de Vialidad Provincial, Alfredo Cevallos.