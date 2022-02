La pesadilla de una joven en un remís Oeste

Una joven sanjuanina dio a conocer a través de Twitter el espantoso momento que le hizo vivir un hombre. Este es concretamente el chofer de un auto de la empresa remis Oeste. Ella hoy tiene miedo ya que señaló que este sujeto conoce su dirección.

"Me acabo de tomar un Remis Oeste para hacer un trayecto corto desde mi casa a lo de una amiga y cuando le voy a pagar me dijo que no le pague porque 'le regalé mi presencia y te digo la verdad fue por mirarte las piernas', me quedé helada y me bajé. Me siento fatal y ultrajada" fue el mensaje que comenzó con un largo hilo comentando lo que le paso.

Luego de ello siguió explicando "¿cómo puede ser que no podamos viajar seguras ni a la esquina? ¿qué no pueda vestirme como yo quiera? y si no me dejaba bajarme, y si me desviaba?. Me quedé tiesa y me bajé dando un portazo, no entiendo nada de lo que pasaba, ni su descaro. Estoy en pánico y llorando".

Su enfado no quedó allí ya que indicó "se supone que es una empresa 'seria y con años de trayectoria' y no saben ni a quién tienen trabajando. Llamé para dar aviso del episodio y ni siquiera recibí una disculpa. Qué harta que estoy".

Ante lo que le paso pidió a la comunidad de la plataforma que comparta lo que le paso, y de inmediato comenzaron a llegarle preguntas para ver si hubo algún tipo de denuncia. Además varias mujeres se solidarizaron pidiendo explicación a la empresa. Por ello es que informó a sus seguidores " llamé apenas pasó pero recién el "gerente/encargado" lo ve a las 9.30 AM y te llaman al mediodía. Decían que no tenían ningún reclamo y que nadie les había llamado(???). Les llegó el hilo de Twitter pero no sabían si era yo la misma que había reclamado telefónicamente´" detalló la joven sanjuanina.

Cuando le consultaron si la empresa iba a generar una acción, ella señaló que "me llamaron de la empresa me dijeron que iban a hablarlo y bloquearlo/desvincularlo supuestamente". La sororidad de las mujeres llegó y una publicó lo que paso en Instagram a lo que la remisera le respondió que iban a buscar a la joven para saber lo que había sucedido. Sobre la denuncia policial aclaró "llamé a la empresa nomás, me da miedo porque el tipo sabe dónde es mi casa".

Cabe decir que Diario 13 se comunicó con la remisería pero no hubo respuesta alguna. Es importante recordar que no es la primera vez que esta empresa recibe este tipo de denuncia sobre el accionar de sus choferes.