Pareja sanjuanina fue discriminada en un hotel de Córdoba

Una pareja de sanjuaninos denunció que en un hotel ubicado en La Falda, Córdoba, los discriminaron por ser gay. Se trata de Franco y Enrique, quienes llevan 10 años juntos. Su amor y estabilidad esta tan consolidada que hace 3 años consiguieron adoptar un nene de 11 años.

Ellos son muy religiosos y por esto es que consideran que sur oraciones fueron las que ayudaron a que lograran adoptar a su hijo. Uno de los datos que revelaron es que le mandaron una carta al Papa y desde El Vaticano les respondieron que adoptar es "un acto de amor".

Luego de haber logrado cumplir su sueño de ser padres, decidieron volver a Casa Betania para agradecerle a la virgencita. Esto los llevó a reservar dos días de febrero para pasar en Córdoba. Franco, quien se dedica a la peluquería en San Juan, señaló a diario La Voz “Cuando llegamos al lugar dijimos que teníamos la reserva hecha y comentamos al pasar que veníamos a agradecer porque habíamos podido ser padres. En ese momento, una de las encargadas nos dice que la reserva no estaba y que no había lugar. Insistimos en que tenía que haber un error, pero nos decía que no, mientras algunos empleados del lugar nos hacían seña de que sí había lugar”.

Por este hecho de discriminación, Franco manifestó "este tipo de gente (por Casa Betania) se creen más papistas que el Papa ". Luego de ello, una mujer se ofreció como testigo para que la pareja pueda denunciar ante el INADI el acto de discriminación.

Enrique, pareja de Franco, le rezaba a la virgen de Casa Betania, en 2017

Esta no es la primera vez que deben pasar por algo similar. El sanjuanino confesó muy dolido: “Cuando era chico, me violó desde que era bebé y hasta los 12 años, el tipo que estaba casado con mi tía. Y era heterosexual. Sin embargo, cuando yo hice los papeles para adoptar las psicólogas me preguntaban si era para abusar de esos niños. Así somos tratados en muchas partes". A la vez, concluyó "es tan injusto seguir sufriendo esas miradas prejuiciosas. Yo no he hecho daño a nadie”.

Luego de que esta situación se conociera con más detalles, Franco aseguró que se contactará con una señora que se ofreció como testigo por lo sucedido que presenció el incómodo momento que les hicieron pasar y que hará una denuncia pertinente.