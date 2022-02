Empezó a trabajar la mesa del agua en San Juan

La crisis hídrica no puede esperar más y en función de esta situación crítica que afecta principalmente al sector productivo, se ha conformado la mesa del agua y ya comenzó a funcionar. Lo que más preocupa es que se prevé que la actual seque es la más larga de la que se tiene registro en la provincia, superando incluso la que de los años 68, 69 y 70.

“El rio ha tenido años sumamente ricos, alternando con ciclos más cortos. Esta situación que estamos transitando es más larga que cualquiera de las históricas que tenemos registro de años consecutivos”, sentenció Ramiro Cascón, secretario del Agua y Energía.

En relación con esto dijo que los años más pobres de han salvado por la reserva de los diques, pero que ha existido una alternancia con ciclos de mayor abundancia. “Estos últimos años hemos pedido el nivel de reserva en los diques, así que ya no tenemos esa disponibilidad para poder seguir ofreciendo el agua”, dijo Cascón.

“Esto nos obliga a ser más eficientes en todo nuestro sistema del recurso hídrico” y en eso es en lo que ha comenzado a trabajar la mesa del agua que comenzó a trabajar en conjunto con una mesa de especialistas que estarán más abocas, con una mayor carga horaria, a los problemas que se vallan presentando, “recibimos el apoyo del Consejo de Planificación Estrategia de San Juan, ellos nos han facilitado una metodología para que sea realmente participativo, que tenga una dinámica positiva, que todos se sientan cómodos en aportar cada uno sus visiones”.

Por otro lado dijo que aunque el consumo humano, no representa al mayor caudal de agua, si es posible que con conciencia se pueda hacer uso racional del recurso. “Nosotros apostamos a que cambie sal cultura en la percepción de valor del recurso”, dijo Cascón y agregó, “es un consumo que nos sirve a todos por más que el consumo humano no sea el principal, pero también hay gente que hace un mal uso de la red de agua potable y quizá esta perjudicando a otro vecino que no le llega el servicio”.

También señaló que hay un mal hábito en las personas que viven cerca ce de los causes para riego y tira basura. “Perjudican a los productores, algunas propuestas fueron por el lado de trabajar con la concientización del agua desde las escuela, desde todos los ámbitos para que hagamos un uso responsable del principal factor de desarrollo de la provincia”, finalizó.