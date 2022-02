Quién es el drag queen sanjuanino que se presentó en la Voz Argentina

"Le tengo mucha fe al casting porque me veo como un artista y voy a seguir luchando como el artista que soy", expresó Facundo Carrión, conocido artísticamente también como Kendall White. El joven de 21 años se presentó al casting de la Voz Argentina en Mendoza y aguarda al tan ansiado llamado. En exclusiva para Diario 13, el sanjuanino también entonó una canción melódica y así demostró el gran talento que tiene.

Facundo comenzó a cantar cuando era tan solo un pequeño de 8 años y a los 12 "empecé a darme cuenta que mi voz tenían un color que me gustaba". "Nunca fui a clases de canto, siempre aprendí de oído a escucharme y corregirme yo, y así me fui puliendo", recordó. El joven expresó que si bien Kendall y Facundo son las mismas personas, "Kendall es un poco más extravagante, tirando a queer, porque me gusta jugar con los géneros".

Si bien el sanjuanino canta desde toda su vida, al mundo del drag se inició hace poco tiempo. "Hace cinco años que empecé con el drag, dos años que comencé con las performances y los shows. Ahora actúo y trabajo en Rapsodia, La One club que es un boliche nuevo, y también en Cultura Drag que es una empresa de artistas", resaltó.

"Mi show va variando, a veces canto, bailo, va a depender del espectáculo que quiera en ese momento la fiesta. Me amoldo al evento", resaltó Facundo. Ese talento y sus ganas de progresar fueron los que lo llevaron a hacer el casting en la Voz Argentina. "Quería hacer algo distinto, innovar en la región Cuyo, porque nunca se ha visto en un programa tan importante", opinó. Facundo expresó que hace años que quería presentarse al casting y "tuve mucho apoyo de mi familia, amistades, y mi pareja".

"Me fui con todo el vestuario, tuve que hacer fila y tuve ovación de la gente del lugar, fue algo sorprendente. Cuando te ponen el cartel con el número te hace sentir importante", afirmó. Para el sanjuanino, el casting de la Voz "me hizo replantearme muchas cosas, si realmente quería esto, me hizo darme cuenta que amaba lo que hacía". "Fue increíble el ambiente y conectar con otros artistas. Fue algo mágico", cerró.