Se resolvió la demora en la entrega de medicación para el VIH en el Rawson

Ariel González, director del Programa Provincial de VIH, respondió a la denuncia por faltantes de medicamentos contra el VIH y explicó, que la demora y el faltante de los medicamentos solo fue en el Hospital Dr. Guillermo Rawson por una demora desde Nación, y afirmó que el problema ya fue solucionado y dijo, ‘para darle tranquilidad a la gente, es una dificultad que ya se ha solventado, ya se ha solucionado’.

Ariel González, quien se encuentra cumpliendo la función de director del Programa Provincial de VIH desde enero, señaló que, ‘me he encontrado con este faltante que corresponde al pedido trimestral del mes de noviembre. Nos hemos sumado en la preocupación, somos conscientes que esto no puede suceder, ni debe volver a suceder’.

En este sentido, apuntó que el faltante y demora solo se dio en el Hospital Rawson, debido a que Nación no tenía disponibilidad de la medicación y destacó que, ‘esta dificultad no ha sido provincial, de hecho, el Marcial Quiroga no ha tenido ninguna interrupción, el CARF o la Rotonda tampoco’.

Ariel González, informó que ya se encuentra disponible la medicación y dijo ‘se han modificado algunos parámetros para que esto no vuelva a suceder’.

En cuanto a los seguimientos de algún caso especial que haya surgido por la interrupción de la medicación explicó, ‘de esto se van a encargar también los equipos que realizan los seguimientos, todos somos parte de un mismo equipo y también somos responsables de llevarle tranquilidad a los usuarios y usuarias desde todas las partes’. Y destacó que con esto solucionado se ha podido volver con los tratamientos correspondientes.