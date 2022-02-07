Mirá donde podes hacer las cartillas sanitarias que piden las escuelas

HABILITADOS
Mirá donde podes hacer las cartillas sanitarias que piden las escuelasYa podes ver el listado de los lugares habilitados para poder cumplir con el requisito escolar.
Como cada año y con el inicio del ciclo lectivo comienza la búsqueda de los lugares para hacer las cartillas sanitarias. Estas constituyen una exigencia para el ingreso de los estudiantes a las escuelas, también numerosas empresas las solicitan para los futuros trabajadores.
Estos son los lugares donde podes hacer la sanitaria pública, se tratan de lugares habilitados para este fin:
- *CENTRO INTEGRAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS LABORALES CIEM LAB RIVADAVIA -ESTE- 981 CAPITAL
- *CENTRO MÉDICO DE GME MEDICINA EMPRESARIA Y OTRAS RAZONES SOCIALES TUCUMÁN Sur 582 CAPITAL
- *CENTRO MÉDICO MEDICAL GENERAL PAZ ESTE 32 CAPITAL
- *CONSULTORIOS EXTERNOS Y HOSPITAL DE DÍA DE CEAC SRL MITRE -OESTE- 174 CAPITAL
- *ENFANTS PEDIATRÍA Y ESPECIALIDADES 25 DE MAYO OESTE 470 CAPITAL
- *POLICONSULTORIOS CLÍNICA ALEMANA AVENIDA CORDOBA ESTE 561 CAPITAL
- *POLICONSULTORIOS DIAG POR IMAGEN Y LAB DE ANAL CLIN REHABILITAR SAN JUAN SRL SANTIAGO DEL ESTERO NORTE 62 CAPITAL
- *REHABILITAR SAN JUAN SRL 9 DE JULIO OESTE 433 CAPITAL
- *SERVICIO INTEGRAL DE ESTUDIOS MÉDICOS (SIEM) SANTA FE ESTE 465 CAPITAL
- *SERVICIOS INTEGRALES DE MEDICINA LABORAL SRL AVENIDA ESPAÑA NORTE 431 CAPITAL
- *CENTRO MÉDICO CLÍNICA DE LA SALUD P. A. de Sarmiento 1085 CAUCETE
- *CONSULTORIOS MÉDICOS, LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS Y DIAGNÓSTICO POR IMAGEN CEMIMENDOZA NORTE 951 CHIMBAS
- *CONSULTORIOS EXTERNOS DE ESTÁNDAR CO SRL Luis Pasteur Oeste 256 RAWSON
- *CAPS SANTA ROSA 25 DE MAYO Y MITRE S/Nº 25 DE MAYO
- *HOSPITAL DR. JOSÉ GIORDANO Calle Sarmiento entre Tucumán y B° Pintor ALBARDÓN
- *HOSPITAL DR. ALDO CANTONI AV. ARGENTINA S/Nº CALINGASTA
- *HOSPITAL BARREAL LAS HERAS S/Nº CALINGASTA
- *CAPS DR. ALFONSO BARASSI MATIAS ZAVALLA Y SAN LORENZO – BARRIO DEL CARMEN CAPITAL
- *HOSPITAL DR. CÉSAR AGUILAR J. J. BUSTOS Y RODRIGUEZ Y OLMOS CAUCETE
- *HOSPITAL DR. TOMÁS PERON SANTO DOMINGO S/N, RODEO IGLESIA
- *HOSPITAL SAN ROQUE 25 DE MAYO 835 ENTRE GRAL PAZ Y ABERASTAIN JÁCHAL
- *HOSPITAL DR. FEDERICO CANTONI AV. JOAQUIN UÑAC ENTRE CALLE 10 Y 11, VILLA ABERASTAIN POCITO
- *CAPS CENTRO DE ADIESTRAMIENTO DR. RENÉ FAVALOROTIERRA DEL FUEGO Y FERMIN RODRIGUEZ – BARRIO RESIDENCIAL RAWSON RAWSON
- *HOSPITAL DR. MARCIAL V. QUIROGA Av. Libertador Gral. San Martín Oeste 5401 RIVADAVIA
- *HOSPITAL DR. VENTURA LLOVERAS 9 DE JULIO ENTRE URUGUAY Y ÁNGEL DE ROJAS – VILLA MEDIA AGUA SARMIENTO
- *HOSPITAL DR. ALEJANDRO ALBARRACÍN GRAL ACHA Y 25 DE MAYO S/Nº VALLE FÉRTIL