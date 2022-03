Durante años buscaron agrandar la familia y de repente llegaron trillizos

Ángel, Emir y Tiziano son los trillizos que conmovieron a San Juan. Su historia se hizo conocida hace un mes cuando vinieron a este mundo. Sus padres, Yesica y Mauricio conversaron con Canal 13, luego de que les dieran el alta a los recién nacidos, que ya se encuentran en su hogar para agrandar la familia.

Estos jóvenes padres tenían tres hijos y hace tiempo tenían en planes agrandar la familia. Buscaban uno solo, pero en la primera ecografía se dejaron ver dos, según relató Yesica. En la tercera ecografía el médico le dijo a mamá que había uno escondido y su sorpresa fue muy grande. ‘Lloraba todas las semanas pensando en cómo iba a ser. Dejaba a los chicos en la escuela y lloraba, porque el medico ya me había mostrado las patitas, pero luego llegó el momento de superando y entender hasta que nacieron’, recordó la mamá.

Yesica tuvo un embarazo complicado. Ya le habían anticipado que nacerían por cesárea, no podía caminar mucho para no apurarlos y hasta el penúltimo mes de embarazo llevó a sus hijos a la escuela, pero después amigos y familiares les ayudaron con los otros tres. ‘Fue complicado porque tenía fecha del 12 al 15 de febrero, pero no llegué, no se imaginan como estaba. Por eso estaba en neo, porque el más chiquito tenía que superar el peso, pero aquí están después de un mes los trillis’, contó la orgullosa mamá.

Luego de un embarazo complicado por el peso que ganó Yesica, y por estar con sus pies y manos hinchadas, llegó el parto y luego un mes en el que estuvieron internados. ‘Volver a arrancar de nuevo es muy complicado, pero muy bonito, porque nosotros queríamos un bebé y se nos dio tres y es una bendición muy grande’, comentó Mauricio.

‘La vamos llevando, es lo mejor que me ha pasado, mis hijos’, expresó emocionado el joven padre, que como buen Anti- Boca les quiso poner a cada uno de los trillis el nombre de un jugador, pero solo le fue concedido el de Ángel, por el delantero colombiano que brilló en el comienzo del 2000 en River.

Mauricio reconoció que lloró mucho cuando se enteró porque no sabía cómo iba hacer. Económicamente, él es el único sustento de la familia y no tenía mucho trabajo, además habían pasado seis años desde el último integrante que se había sumado.

‘Fue muy angustiante porque siempre que venía de una ecografía la esperaba en la esquina, y cuando ella venía de la tercera estaba llorando, pensé lo peor, ¿qué te pasa? le pregunté, ella no me lo dijo hasta que llegamos a la casa y cuando me lo contó me quedé helado, no podía creer que íbamos a tener tres hijos. Llamé a mi padre y le conté, los familiares no lo podían creer’, rememoró el papá de los trillis.

A pesar de la angustia inicial, un embarazo complicado para ambos y un mes de internación en el que iban y venían del hospital, Mauricio comentó que ‘el tenerlos en casa es toda una bendición’. Además, confesó que se estuvieron preparando psicológicamente para la venida de los trillizos. ‘Cuando estoy en el trabajo pienso en cómo estará ella con toda la tropa. Los extraños mucho y quiero volver pronto todos los días’. Confesó Mauricio.

Yesica contó que meses antes del embarazo de los mellis perdieron un hijo y fue muy doloroso, pero siguieron en la búsqueda y ‘Dios nos bendijo’, aseguró. ‘Yo los miro ahora y digo que es increíble que me mandó tres, después que queríamos uno. Hay uno más tranquilo, otro muy nervioso y el chiquitín llorón’, describió a los trillizos su mamá.