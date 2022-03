Escandalosa red de escraches a supuestos abusadores ricos y famosos de San Juan

En los últimos días en la provincia de San Juan en ciertos sectores de la sociedad no se habla de otra cosa que no sea una tremenda red de escraches a presuntos abusadores y violentos que son hijos de funcionarios y empresarios de reconocidas familias, ahora ex alumnos de uno de los colegios privados más importantes de Capital. Esos escraches se multiplicaron como una reacción en cadena en las redes sociales fundamentalmente Twitter, Instagram (aunque ya denuncian bajas) y Whats App, donde las capturas se multiplican como reguero de pólvora.

Una de las presuntas víctimas Agustina Naveda Rodríguez, hija de un reconocido ex futbolista de la provincia, publicó su testimonio y contó en sus redes sociales que comenzó a recibir una catarata de mensajes de chicas que padecieron la misma situación con los mismos sujetos por lo que a medida que va interiorizandose de cada caso los incorpora y hace público en sus perfiles. La situación se vio potenciada aún mas por la fecha en que estalló el escándalo, el 8 M.

Por ahora todo no es más que eso, un escándalo en las redes que genera una comidilla interminable de comentarios porque no se conoce que haya denuncia alguna ante la justicia por los casos. Es más tampoco por estas horas nadie ha actuado ni siquiera de oficio para conocer la supuesta veracidad de las atrocidades cometidas por estos sujetos que de ser ciertas se constitirían como delitos reiterados de abusos, violaciones y ejercicios de violencia contra mujeres en ese entonces menores de edad y hasta compañeras de escuela de los sujetos. Según contó la chica que va recolectando las denuncias ya recibió ofrecimientos de una reconocida abogada para representarla en forma gratuita si es que decidiera formalizar alguna exposición ante la justicia por los aberrantes hechos que figuran en los testimonios.

Al no haber denuncias ni causas judiciales de por medio no se publicarán las identidades de los supuestos abusadores implicados y si se publica la identidad de la denunciante porque ella misma eligió hacerlos sin ocultamientos en sus redes sociales transformándose en un efecto multiplicador contra la violencia de género.