Escraches a supuestos abusadores: para la Vice del Foro "muy pocos lograrán condena"

La Vicepresidenta del Foro de Abogados,Sofía Lloveras, reconoció en una radio local que dialogó con Agustina Naveda, la joven que canalizó en Twitter diferentes denuncias contra jóvenes sanjuaninos que supuestamente abusaron y hasta violaron a una cantidad importante de chicas. La letrada dijo que se puso a disposición y que la conoce porque fue su alumna en la facultad aunque ahora está fuera del país.

En este marco destacó que es muy importante que se puedan visibilizar aunque sea de esta manera los casos de abuso más allá de que después terminen o no en una causa judicial y por ende en una condena contra el abusador o violador.

La letrada reconoció como conocedora del sistema judicial que una víctima tiene miedo de denunciar porque no quiere con sus expresiones quedar excluída de una sociedad tan cerrada como es la sanjuanina, "por eso muchas veces calla", dijo.

A su vez en caso de haber intenciones de denuncia más allá de escraches en redes sociales Lloveras destacó que: "el tránsito que tiene una víctima por la justicia desmoraliza a las personas, de ahí a que concreten las denuncias, transiten por los juzgados, además la prueba que se necesita para una condena judicial en estos casos cuando son delitos que se cometen en la intimidad de las personas es muy dificil".

Lo importante en estos casos es "el hecho social de la visibilización" dijo la autoridad del Foro de Abogados. Respecto a la posibilidad de que esto prospere en la justicia manifestó que hay muchos de los casos que fueron denunciados y no prosperaron "muy pocas van a lograr la condena pero yo soy convencida de que a veces la justicia logra su cometido", destacó.

En cuanto a la posibilidad de que la justicia actúe de oficio Lloveras dijo que es muy difícil si no hay notificaciones formales. "Eso no va a suceder, podría suceder solamente si hay menores", dijo. Finalmente fue tajante respecto a quienes publicaron los escraches "yo creo que acá no hay delito, las personas que exponen las situaciones en las redes tanto como las que lo replican en las redes no hay delito", aseguró.

Fuente El dedo en la Llaga