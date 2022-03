Abuso infantil: 'Un niño no puede mentir sobre algo que no sabe'

El pasado domingo 6 de marzo se vivió una tensa situación en el departamento Chimbas, donde un niño de 3 años habría sido abusado sexualmente por un adolescente. Al respecto la psicóloga Silvia Pugliese resaltó que cuando se habla de abuso hacia las infancias, "es en los casos en que se persuade, se induce, seduce, soborna a un niño a someterse a una situación en la que no da su consentimiento".

Al respecto, Pugliese explicó los niños a esa edad se encuentran en una etapa de crecimiento, "donde el aspecto sexual está latente, es decir dormido, se despierta en la adolescencia". "Eso lleva a que el niño vivencie sensaciones, emociones y dolores que no entiende", agregó. Es por este motivo que la especialista desmintió el mito de que puede influenciarse a un niño a mentir: "Un niño no puede mentir sobre algo que no sabe que existe".

Según Pugliese, "cuando se evalúa a un niño que está siendo abusado, no solo se tiene en cuenta lo que dice, también lo expresa a través de somatizaciones". En tanto, cuando un pequeño es abusado sexualmente, "se le genera una implosión en su psiquismo porque se encuentra en una etapa de crecimiento", resaltó. "Existe una disparidad en edades en estos casos, por lo que hay una superioridad de fuerza y conocimiento", informó.

Por otra parte, consultada si un niño puede superar esta terrible situación, la especialista explicó que "si el niño es creído en lo que está diciendo, si está en terapia, es protegido, y se hace justicia, con el tiempo el hecho pasa a ser uno en su vida y no EL hecho en su vida". Por ello, la especialista puntualizó la importancia de creerle al pequeño y que asimismo el hecho se lleve a la Justicia. "Esto le genera al niño la confianza en la sociedad, siente que lo va a proteger", estimó.

En cuanto al perfil del pedófilo abusador, Pugliese remarcó que "no existe un perfil único, algunos fueron abusados cuando niños, otros no aprendieron a controlar sus impulsos, no aprendieron a que el otro me puede decir que no". "Hay poca consciencia del daño que genera el abuso, hay poca aceptación de las terapias por parte de los ofensores sexuales. El abusador generalmente busca conseguir adherentes", concluyó.