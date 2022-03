Es cartonero, tiene 9 hijos y ganó una cocina que le servirá para trabajar

Hugo jugó una única vez y el azar estuvo de su lado ya que con el 32 se llevó una cocina que será un gran alivio para su numerosa familia. Es así como este hombre comentó en el móvil de Canal 13 lo que significa el premio.

"Yo hago pan y semita" señaló el hombre oriundo de Rawson. A la vez añadió que lo hacía en un horno pizzero y ahora va a poder hacer para poder duplicar la producción que hace diariamente.

Por el momento el no hace la panificación para la venta aunque no la descarta. De acuerdo a su relato, este hombre de Rawson él hace pan y semitas para el gasto de su hogar debido a que son una familia numerosa. "Tengo 9 hijos y mi señora falleció hace 4 años. Amaso para toda mi familia", expresó.

Hugo es cartonero desde hace varios años, "desde que me dejaron de recibir en las construcciones me dedicó al cartón". Del mismo modo comentó que es jubilado y por ello es que ya no sale todos los días a la calle, como lo hacía antes. Hoy ve a su premio como la posibilidad de encarar un nuevo trabajo