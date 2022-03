Atención: los bolsones de alimentos regresan a los centros de jubilados

A pedido de los beneficiarios, en breve regresarán los bolsones de alimentos en los centros de jubilados de San Juan. Así lo confirmó el director del PAMI, Marzio Meglioli en Banda Ancha. "Cerca de 80 centros tenemos en la provincia dentro del listado que entregarán los bolsones", afirmó. También recordó que continúa el registro de médicos para que los afiliados de PAMI no dependan de Clínica Santa Clara.

Según Meglioli, los bolsones se dejaron de entregar en estos espacios porque "la pandemia hizo que se cayeran las comisiones: algunos presidentes murieron, otros no están al día con las asambleas, o no hay balances presentados". "Entonces no se pueden entregar porque se mueve mucho dinero, estamos hablando de $1.500 por bolsón", explicó.

Como algunos centros reparten hasta 800 bolsones, el monto que manejan es elevado. "Para eso, necesitamos la personería jurídica al día, con las asambleas como corresponden y las comisiones directivas reestablecidas. Cuando tengamos eso, va a empezar la entrega física de estos alimentos", puntualizó Meglioli.

En tanto el director advirtió que continúan registrando a médicos especialista que quieran recibir PAMI, para así evitar que los jubilados deban asistir obligatoriamente a la Clínica Santa Clara. "No va a cambiar la función ni la posición que hoy tiene el médico cabecera, es decir la derivación no se altera", aclaró.

"A partir de ahora se está abriendo la cantidad, ya tenemos algunos médicos que se están inscribiendo. Estamos tratando de abrir la puerta para una cantidad de especialistas bastante grande", cerró Meglioli.