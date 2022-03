Pese al aumento de combustibles, la instalación de GNC no crece: cuánto cuesta un equipo

Este lunes 14 de marzo desde las 0 horas, Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) confirmó un nuevo aumento de los combustibles entre un 9,5 % y 11,5%. Ante esta situación, el propietario de GNC, Willy GNC, explicó que, pese al incremento en el precio de combustibles líquidos, la consultas sobre instalaciones creció, pero las instalaciones rondan entre 25 y 30 equipos mensuales. Y señaló que un equipo de GNC cuesta $108.000 y un GLP $88.000.

En este sentido, explicó que las instalaciones no se ven reflejadas en las consultas porque la gente no posee una amplia capacidad de financiación en las tarjetas de créditos o no cuentan con el dinero en efectivo. Y dijo, ‘hablar de un equipo de quinta generación que es que lleva casi todos los autos por modelos, con un tanque grande, con una autonomía cercana a los 200 kilómetros, con un tanque de 14 metros cúbicos, con el precio del equipo instalado es de 108 mil pesos el GNC’.

‘Y el GLP, con un tanque grande que es para andar más o menos 600 kilómetros, también quinta generación, cuesta 88 mil pesos’, afirmaron desde la empresa.

El propietario de Willy GNC informó que, aunque esto se está convirtiendo en una necesidad, las ventas han caído en cuanto al período de crisis del año 2003 y 2004. Además, destacaron que, pese a que el ahorro con el GNC es del 50% con respecto a la nafta, aun todavía no se ha visto un repunte en el rubro.