Los motivos que hacen que una víctima de abuso calle lo que está sufriendo

Si bien los casos de abusos sexuales y de otros tipos en los últimos años fueron visibilizándose más en sociedad, todavía hay muchísimas personas que sufren este tipo de actos, los cuales no se animan a confesar, revelar o denunciar. La psicóloga sanjuanina, Marcela Belli charló con Canal 13 y explicó cuáles son los motivos y consecuencias de que ante esa situación de vulnerabilidad la persona se mantenga callada.

La profesional comenzó dejando en claro que cuando la persona no tiene la confianza suficiente para darse cuenta que no es culpable de lo que esta pasado, todo empieza a complicarse. Esto sucede porque ‘en los entornes el abusador constantemente está inoculando la responsabilidad, la hace sentir culpable totalmente y vulnerable, por lo que la persona se va adaptándose a la situación’, describió.

Belli señaló que cuando se dan estas situaciones, muchas personas mirando el episodio desde afuera dice ‘lo tendría que haber contado antes’. La psicóloga afirmó que en los ámbitos que estas personas manejan prioriza el miedo a que no le crean o a la represalia social o de su entorno.

Las personas que sufren algún tipo de abuso tienen características particulares. En su mayoría son vulnerables, con baja autoestima, inseguras. Las personalidades del sujeto pasible de abuso tienen características vinculadas a la poca capacidad de defenderse ante estos abusos, por eso puede sostenerlo durante mucho tiempo.

Según la profesional estas personas vulneradas logra un esfuerzo constante de sobreadaptarse, normalizando y naturalizando estos eventos. ‘Es importante poner mirada en los que ejercen el abuso, los que reciben, pero sin olvidar el contexto’, puntualizó Belli, quien acto seguido dejó en claro que la sociedad no debe olvidar responsabilidades y las personas cada vez más deben aprender a estar entrenados para detectar estas situaciones en personas que lo que harán es no mostrar lo que les sucede. ‘Hay que aprender a detectar los cambios de conducta en chicos, adolescentes y cualquier persona, porque puede ser por alguna situación de abuso en particular o una que se repite’, aseguró.

‘Hay situaciones en las que puedo ayudar y realizar una intervención oportuna. Si no se da, se va incrementando la violencia y es ahí cuando se dan situaciones de mujeres que se encuentran en estados de desamparo total y no pueden verbalizar estas situaciones por verguiza, por el que dirán, y sienten que la única alternativa es terminar con su vida’, explicó Belli.

‘Cuando hay denuncias masivas es porque la persona se siente acompañada por otra que pasó por lo mismo’

La psicóloga afirmó que es importante que las mujeres sepan que pueden denunciar, no es que tienen que denunciar, sino que es una herramienta para poder buscar este alivio y reparación en cuanto a lo social. ‘Cuando se trabaja el trauma en un espacio terapéutico es una experiencia individual, pero cuando se sanciona la violencia se traslada a un ámbito social y esto hace que otras mujeres se animen a denunciar’, comentó.