Perros de terapia: claves para elegir el cachorro adecuado

En determinadas ocasiones, un perro puede llegar a ser un gran apoyo para personas con algún tipo de discapacidad. Algunos padres, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de sus hijos suelen adquirir un cachorro, pero con un gran desconocimiento y sin consultar a un especialista. Es por eso que desde Banda Ancha nos comunicamos con el conductista canino Roberto Bastianelli quien brindó las claves para elegir el cachorro adecuado para estos casos.

“La selección del perro de terapia o asistencia es algo muy complejo” aseguró Bastianelli, es decir que no puede ser cualquier perro. Según el especialista, el perro debe certificar no traer ninguna enfermedad de tipo genético hereditario. Quien tenga que adoptar un perro para entrenar debe saber que hay un costo en veterinarios, en alimentos y en adiestramiento, por lo que un perro que tenga problemas de displasia de cadera o problemas del corazón no podrá cumplir bien con el trabajo.

Una de las primeras cosas que hay que tener en cuenta, es para qué, se quiere adiestrar un perro, ya sea para alguna persona con visión reducida o nula, un perro de asistencia, un perro para terapia, entre otros. En función de esto es que algunas razas serán más adecuadas que otras. Aunque la cosa no termina ahí.

Resuelto el tema de la raza, el perro debe pasar por el test de Campbell, el que permitirá observar el comportamiento del cachorro y anticiparse a su posible comportamiento de adulto. Así es posible que en una camada de 10 perritos se pueda detectar uno o ningún cachorro adecuado para el adestramiento. “No basta con poner al perro al lado del niño, simplemente con la presencia no hacemos nada”, finalizó.