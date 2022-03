‘La muerte de mi hijo no fue un accidente’: desgarrador testimonio de la mamá de Nico Naranjo

Perla Sánchez, la mamá de Nico Naranjo, pasó por Paren las Rotativas y dejó un testimonio desgarrador. A seis meses de a muerte del ciclista tras una caída en Mendoza, la familia Naranjo pidió que Juan Ignacio Curuchet sea imputado por haber provocado presuntamente la rodada que tuvo el peor final para el sanjuanino. ‘No fue un accidente’, aseguró la mamá en Canal 13.

‘Desde el minuto 0 que llegamos a Mendoza cuando nos avisaron que Nico había tenido la caída, nos dijeron que había sido provocada por Juan Ignacio Curuchet’, dijo Perla. El accidente ocurrió durante la prueba de Vueltas Puntuables por la 9na fecha del Campeonato provincial de Critérium y Pista 2021. La misma se celebró en el Velódromo Ernesto Contreras de Mendoza.

‘En ese momento, nosotros estábamos en shock. Estábamos mal, mi nuera y yo viajamos con la bebé a Mendoza y desde el primer momento los ciclistas, y otros testigos dijeron que no fue un accidente. Hay persona que han visto el video de la caída, pero ahora ha desaparecido el video. No hay ningún tipo de registro pese a que es una carrera de pista que es permanentemente filmada’, manifestó la mujer.

‘Ese día, para desgracia nuestra, Nicolás había ido solo. O sea, con su equipo, pero no con la familia’, recordó Perla. E insistió en que ‘hay testimonios y muchas personas que han visto el hecho y que ahora tienen miedo de decirlo porque es Curuchet’, sostuvo la mamá. Cabe aclarar que Juan Ignacio Curuchet es hijo del ex ciclista y campeón olímpico Juan Esteban Curuchet y sobrino de Gabriel Curuchet, presidente de la federación Argentina de Ciclismo de Pista y Ruta.

‘Yo pienso que él (Curuchet) nunca pensó que lo iba a matar, pero la intención del movimiento fue una maniobra antideportiva y alevosa, porque todos vieron como lo tiró alevosamente. Y mi hijo era un experimentado en la pista, pero no pensó que le iba a hacer eso este muchacho’, indicó Sánchez.

En este sentido, la mamá de Nico Naranjo comentó cómo ocurrió el accidente, según el testimonio de los testigos. ‘Dijeron que Nico iba por arriba en la pista y Curuchet por abajo. Lo más normal es que el de arriba baje del peralte, no que el de abajo vaya hacia arriba. El testigo dijo que le sacó la bicicleta, se le quitó. Estoy segura que Nicolás no iba pensando que le iban a hacer eso. Él pensaba en lo que tenía que hacer’, dijo la mamá del ciclista fallecido.

Perla afirmó que siente que se enfrenta a la familia más poderosa del ciclismo al pedir que Curuchet sea investigado por la Justicia e imputado por la muerte de Naranjo. ‘¿Por qué dejó de correr Curuchet? No se ha presentado más desde el accidente. Pero yo sé que él lo ha hecho porque desde la familia Curuchet, que es el presidente de la Federación Argentina de Ciclismo, nunca nos dieron las condolencias, ni un llamado ni este chico tampoco. Mi nuera se comunicó con él por Instagram y tuvo una conversación, pero como si nada’, cuestionó la mujer.

‘Mi hijo ha sido una persona muy importante, ha defendido a la Argentina y la provincia. Era muy querido porque él era muy correcto, el corría como debe ser. Porque desde los 4 años que corría y era un experimentado en el ciclismo. Para este chico es como que se murió un perro. Los testigos dicen que mientras estaba mi hijo tirado, porque no había médicos y se demoraron un montón en trasladarlo al hospital, él (Curuchet) era el único que seguía esperando que siga la carrera viendo lo que había hecho. El provocó el accidente’, sostuvo.

En otro tramo de la entrevista, Perla Sánchez cuestionó la desaparición del supuesto video que muestra el momento del accidente. Dijo que incluso se contactaron con periodistas de Mendoza para obtener las pruebas, pero no lo consiguieron.

Mientras tanto, la familia Naranjo radicó la denuncia en la Justicia de Mendoza para que se investigue la muerte de Nicolás e imputen a Juan Ignacio Curuchet por el delito de homicidio culposo por conducta temeraria e imprudente y negligencia.

‘No podemos dejar esto así. Tiene que haber Justicia por más que sea Juan Curuchet. Hay muchas otras cosas que se dicen de ese chico y de esa familia, pero a mí no me importa, yo no les tengo miedo’, aseguró Perla.

Y agregó: ‘Mi nieta no merecía quedar sin su papá. Él quería ser papá y estaba en la plenitud de su alegría, de su felicidad. Hacía dos meses que era papa. Estaba con la felicidad plena, recién estaba comenzando su vida y la nena ahora se queda sin papa. Nos ha cambiado la vida un montón, a mi nuera, a mí y a todos’.

La mamá de Nicolás también dijo que, desde la provincia de San Juan, ninguna autoridad del ciclismo o del deporte hizo nada para que se investigue la trágica muerte del ciclista. ‘Nosotros hemos tenido que iniciar todo para que se cobre un seguro. A nosotras nadie nos dijo nada, ni se ha hecho nada y mi hijo no se lo merecía’, comentó.

Por último, Perla pidió a los sanjuaninos que los acompañen para que se haga justicia. ‘Les pido a todos que nos ayuden viralizando, a los ciclistas, a los que sepan algo, que no tengan miedo y que nos ayuden para que se haga justicia, así como Nico le dio tanto a la gente que le devuelvan un poquito de ese amor’, cerró.