El emotivo gesto de un compañerito a otro que se hizo viral

Camilo Luna y Jerónimo Arbanas Espinoza son dos compañeritos del Colegio Don Bosco, ubicado en Hipólito Irigoyen y Rawson, en Capital. Ambos protagonizaron un conmovedor momento en plena clase y no tardó en viralizarse, 'los nenes hacen mucho ruido y él necesita concentrarse , por eso le tapo los oídos' le relató Jero a su mamá cuando ésta le preguntó sobre su acto de empatía.

Jerónimo ayudó a Camilo, que padece de autismo y asperger, a sobrellevar el estímulo del ruido. La tierna postal sucedió en el 2B del Colegio Don Bosco y fue publicada por la mamá de Camilo, con un emotivo mensaje.

'No quiero dejar de compartir este gesto, simplemente porque considero que de esto se trata estar vivos, sostuvo la mamá de Camilo, Natacha Coria. Este pequeño que ayuda a mi Camilo a sobrellevar el estimulo del ruido durante la hora de clase; no tuvo prejuicio ni espera en accionar en favor, no crítica ni se desentiende de la necesidad del que tiene a su lado', relató agradecida.

'Aquí está el verdadero valor de la vida sin duda, acompañarnos, ponernos en el lugar del otro, construyendo puentes para que todos podamos ser parte Repliquemos, compartamos, ayudemooos, seamos mejores humanos cada día', sostuvo en el posteo.