Otro susto al bolsillo: renovaron los montos de las multas de tránsito

El pasado lunes los combustibles aumentaron en todo el país. Esta suba fue del más del 9% en los combustibles básicos y un 11,5% para los de categoría Premium. A esto hay que sumarle una nueva suba que afecta a las personas que se trasladan en automóvil, sucede que aumentaron las multas de tránsito, que se rigen bajo el valor de la nafta Infinia. Sin duda los nuevos valores harán recapacitar a más de uno.

Es menester recordar que los valores de las multas se obtienen al multiplicar las Unidades Fijas que establece el Código de Faltas por el valor nuevo del combustible, que en la actualidad alcanza los $142,80 por litro. Desde el Juzgado de Faltas de turno dieron a conocer los valores de las multas actualizadas que rigen desde el 15 de marzo.

De este este modo indicaron que conducir sin habilitación o con carnet vencido costará $21.420, en el caso de las motos, $35.700 para los automovilistas, y de $42.840 hasta $85.680 para vehículos de mayor porte como son camionetas, camiones y vehículos de transporte público. Además señalaron que conducir en estado de ebriedad o superando la máxima permitida de 0,5 tendrá un valor de $21.420, sin importar el vehículo. Si el conductor se da a la fuga en un control policial y es detenido puede ser sancionado con una multa de $28.560; mientras que superar la cantidad de personas autorizadas en el vehículo puede costar $14.280.

Otras de las faltas más usuales es el no usar cinturones de seguridad y la ausencia de casco, en ambos casos la multa asciende a $21.420. En el caso de que el conductor sea sorprendido hablando por celular mientras maneja o circula sin chapa patente podría pagar una multa de $7.140. Los que no se salvan son los que no cuentan con seguro ya que las multas serán de más de $28 mil, mientras que circular sin la RTO cuesta $35.700 y circular a alta velocidad “corriendo picadas” tendrá una multa de $35.700.La multa por respetar el semáforo, circular a contra mano o por fuera de la calzada tiene un costo de $35.700.