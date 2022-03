¿Aprobada o bochada?: qué puntaje tuvo la RedTulum en el primer día de clases

Este miércoles 2 de marzo, iniciaron las clases con presencialidad plena en todo el país y San Juan no es ajeno a este inicio de Ciclo Lectivo, por lo que en todos los departamentos abrieron nuevamente las escuelas para recibir a los alumnos. Por esto, la mayoría de los usuarios de la RedTulum expresaron que fueron favorecidos.

¿Qué dijeron los sanjuaninos?, una docente sanjuanina, explicó que la implementación de la nueva red de transporte no modificó su viaje y dijo, ‘no me han cambiado el recorrido del colectivo que me tomo, asique no me ha perjudicado’.

Cerca de 190.000 niños y adolescentes comenzarán las clases este miércoles y muchos docentes y alumnos se movilizan en colectivos para la llegada a las diferentes escuelas y colegios de San Juan. Una mamá sanjuanina, que llevaba a su hija a la escuela, explicó, ‘cambió el recorrido antes me dejaba en la puerta de la escuela ahora me deja en la Salta, tengo que caminar dos cuadras, pero no cambió tanto’. De esta manera, la sanjuanina expresó que este cambio no la perjudicó el sistema de la RedTulum.

Otro sanjuanino, dijo, ‘por el momento bien, especulando con el horario del colectivo. Hoy es el primer día, asique no vamos asentando para ver como resulta el tema de los colectivos’.

‘Más o menos la RedTulum, es medio complicado porque mi hija se tiene que tomar dos colectivos, ningún colectivo pasa por acá, el trayecto es doble colectivo’, expresó una mamá, y apuntó, ‘no me sirve la RedTulum’.

En este sentido, la mayoría de los sanjuaninos coincidieron en que la RedTulum no los perjudicó para la llegada a los establecimientos educativos y tampoco hay mayores inconvenientes para vuelta al hogar.