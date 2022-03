Desterrando mitos: ¿Qué les pasa a los perros esterilizados?

Muchas creencias hay alrededor de la castración de los perros, que el animal engorda, que necesitan desarrollarse y tener una camada antes de la esterilización o que esta intervención afecta su inteligencia. Para hablar del tema, en la mañana de este miércoles, desde Banda Ancha nos comunicamos con el conductista canino Roberto Bastianelli con el objetivo de desterrar mitos.

Mito número 1: Si yo castro al perro al perro engorda.

“El engorda si yo le sigo dando las mismas dosis de alimento. Pero si yo raciono su alimentación y aumento el ejercicio no voy a tener problemas de obesidad en el perro”, expresó el conductista canino.

Mito número 2: Las perras tienen que tener una camada antes de su esterilización.

“Es mentira, no hace falta”, enfatizó Bastianelli, en ese sentido señaló, “si se la hace tener una camada antes de la esterilización y esa perra tiene 10 cachorros, 8 van a terminar en la calle. Por algún motivo, si no son criadores profesionales registrados y habilitados no reproduzcan perros”.

Mito número 3: Los perros necesitan desarrollarse antes de la castración.

“Tampoco es cierto y eso también tenemos que desmitificarlo porque es una de las contrariedades que tenemos para que la gente tome conciencia sobre la importancia de la castración de sus perritos”, señaló-

Mito número 4: Los perros esterilizados son menos inteligentes.

“Eso es totalmente mentira, es mas todos los perros de trabajo, ya sean lazarillo, para terapia asistida, perros de búsqueda y rescate, entre otros, van previamente esterilizados”, dijo el especialista y completó, “tienen mucha más eficacia en el trabajo porque el perro no se distrae con otros olores como puede ser la feromona de una perra”.

Bastienelli contó que muchos de los perros que atiende no están esterilizados, no están castrados y tiene montañas de problemas. “Como vemos las ventajas son muchas y las consecuencias son prácticamente nulas o de muy baja importancia comparada con todo esto que hemos mencionado”.

No obstante, señaló que pese a que la castración en San Juan es gratuita, desde la Secretaría de Medio Ambiente deberían revisar los casos, ya que algunos de sus clientes han rescatado perros de raza y no han querido hacer la esterilización aludiendo que los propietarios pueden pagar por este trabajo. “En algunos casos se trata de un perro de raza encontrado en la calle y lo importante es que la gente tome conciencia y esterilice a sus perros”, finalizó.