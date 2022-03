Marcha por el Día de la Memoria: 'La esperamos con mucha expectativa'

Este jueves 24 de marzo se realizará la Marcha por el Día de la Memoria, luego de que pasaron dos años sin poder realizarse. "La estamos esperando con mucha expectativa, ganas y hasta con nerviosismo", aseguró Gabriel Farías de la Agrupación HIJOS. Diferentes organizaciones de Derechos Humanos convocan ese día a las 17.30 en la Plaza 25 de Mayo.

"Estuvimos dos años sin poder volver a marchar, que es un sello característico del 24 de marzo en todo el país", se lamentó Farías. "Para nosotros siempre ha sido muy importante, por eso estamos con mucha expectativa esperando ese día. Queremos volver a salir para reivindicar la memoria de nuestros padres y seguir pidiendo por más memoria colectiva", aseguró.

Farías detalló que la convocatoria es a las 17.30 en Plaza 25 de Mayo para recorrer calles Mitre, General Acha, Avenida Ignacio de la Roza, Avenida Rioja, y Avenida Libertador hasta Plaza España. "La marcha está pensada de esa manera para que sea más convocante, vaya más gente. La sociedad va entendiendo la importancia de esta fecha", expresó Farías.

Posteriormente, las organizaciones de Derechos Humanos leerán un documento que "obviamente va a referir al 24 de marzo, reivindicar la memoria". "Se va a mencionar también a las luchas feministas, LGBTIQ+, liberación de presos políticos como Milagro Sala; también mención a la Justicia y la intervención del FMI en la economía", adelantó Farías. Finalmente se hará lectura de todos los desaparecidos de la provincia de San Juan.

Aunque, a diferencia con años anteriores es que la marcha no terminará con un festival de música. "Decidimos no hacerlo por la sencilla razón de que al otro día es laborable y no queremos generar más inconvenientes", cerró Farías. En tanto, desde HIJOS resaltaron la consigna de Abuelas Plaza de Mayo de intervenir el barbijo con frases históricas, como el 'Nunca Más'